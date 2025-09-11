scorecardresearch
 

Dhanu Tarot Rashifal 11 September 2025: धनु राशि वालों को हो सकता है आर्थिक लाभ, व्यर्थ के खर्चो से बचें

Aaj ka Dhanu (Sagittarius) Tarot Card Horoscope, 11 September 2025: संतान की संगत को लेकर चिंतित हो सकते हैं. बार-बार समझाने पर भी सामने वाला अपनी सोच में कोई परिवर्तन नहीं ला रहा है. जिसका असर उसकी शिक्षा और व्यक्तिगत जीवन पर भी पड़ रहा है.

धनु (Sagittarius):-

Cards:- Eight of swords

आपके विचारों की नकारात्मकता ने आपको इस तरह जकड़ लिया है. कि आप चाहते हुए भी खुद को अभी उसे स्थिति से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं. अपने आसपास नकारात्मक लोगों के जमघट से बाहर निकलने का प्रयास करें. ऐसे लोग जो आपके मनोबल को तोड़ने का कार्य करते हैं. वह कभी भी आपकी सफलता से खुश नहीं होंगे. कुछ अच्छे लोगों के साथ मित्रता कीजिए. अपने कार्य की सफलता के लिए छोटे-छोटे कदम उठाएं. जल्दबाजी और लापरवाही से किया गया कार्य कभी भी पर्याप्त सफलता लेकर नहीं आएगा. धीरे-धीरे आप अपने कार्यों में गति आता देखेंगे. धैर्य और संयम से कार्य कीजिए. सफलता अचानक से प्राप्त तो नहीं होगी. पर जल्द ही स्थितियां सामान्य होने लगेंगी. संतान की संगत को लेकर चिंतित हो सकते हैं. बार-बार समझाने पर भी सामने वाला अपनी सोच में कोई परिवर्तन नहीं ला रहा है. जिसका असर उसकी शिक्षा और व्यक्तिगत जीवन पर भी पड़ रहा है.

स्वास्थ्य: दोनों आंखों में धुंधलापन आता नजर आ रहा है. चिकित्सक ने आंखों की शल्य चिकित्सा का परामर्श दिया है.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति को सही करने का प्रयास कर सकते हैं. व्यर्थ के खर्चों को नियंत्रित कीजिए.

रिश्ते: जीवनसाथी के साथ रिश्तो में तनाव बढ़ने लगा है. किसी तीसरे व्यक्ति का आगमन आप दोनों के वैवाहिक जीवन को खत्म कर सकता है.

 

 

