scorecardresearch
 

Feedback

Dhanu Tarot Rashifal 11 October 2025: सेहत को लेकर परेशान रहेंगे, बिना सोचे समझे किसी पर भरोसा ना करें

Aaj ka Dhanu (Sagittarius) Tarot Card Horoscope, 11 October 2025: उच्च अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत होने का सूचना मिल सकती हैं. इस स्थिति में खुद को निर्दोष साबित करना आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा.

Advertisement
X
sagittarius horoscope
sagittarius horoscope

धनु (Sagittarius):-
Cards:- Eight of swords 

कार्य क्षेत्र में किसी सहयोगी के व्यवहार से प्रभावित होकर अपने उसके किसी निर्णय पर अपनी सहमति दे चुके हैं.  उसका यह निर्णय कार्य की असफलता का कारण बन सकता है. जिसके चलते अब आप इस बात से डर रहे हैं, कि सामने वाला कहीं सारा इल्ज़ाम आप आपके ऊपर ही न लगा दें.  जल्द ही आप दोनों को उच्च अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत होने का सूचना मिल सकती हैं. इस स्थिति में खुद को निर्दोष साबित करना आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा.  अन्यथा आपको नौकरी से निकाला जा सकता है.

इस बात का प्रतिशत बहुत अधिक है.  दूसरे की किसी भी बात पर बिना जांच पर के विश्वास कर लेना आपकी आदत में शामिल है. आपके परिजनों और मित्रों ने इस बात के लिए कई बार आपको समझाने का प्रयास भी किया हैं. पर आप उन लोगों की बातों को अनसुना करते आए हैं.  जिसके चलते आप इस कठिन स्थिति में फंस सकते है यह स्थिति आपके लिए सबक की तरह ही है. और साथ ही इस बात की चेतावनी भी है.  कि यदि आप किसी की बातों पर बिना सोचे समझे विश्वास करते हैं.  तो परिणाम आगे चलकर भयावह हो सकते हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

बड़ी धनराशि मिल सकती है, व्यवहार मधुर बनाए रखें 
जल्दबाजी ना करें, वित्तीय मामले सुलझ सकते हैं 
लेनदेन न करें, रिश्तों में पारदर्शिता बनाए रखें 
नौकरी खतरे में आ सकती है, रिश्ते मधुर रहेंगे 
लॉटरी लग सकती है, नई योजना पर काम करेंगे  
Advertisement

स्वास्थ्य:माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हो सकते हैं. चिकित्सक किसी बड़ी बीमारी की आशंका व्यक्त कर सकते हैं. 

आर्थिक स्थिति: किसी को दिया उधार वापस न मिलने से आपको परिजनों की बातें सुनना पड़ सकती हैं. 

रिश्ते: संतान के साथ थोड़ा ज्यादा समय व्यतीत करेंगे. हो सकता हैं, कि आप उसके साथ कहीं घूमने की योजना बनाएं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement