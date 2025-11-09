Dhanu Tarot Rashifal 9 November 2025: उधार दिया पैसा वापस मिल सकता है, झगड़ों में ना पड़ें

धनु (Sagittarius):-

Cards:- Temperance

इस समय जब तक आपके कार्यों में धैर्य ,संयम और आत्मविश्वास नहीं होगा. तब तक कार्य की सफलता में संदेह हो सकता है.आपकी आदत जल्दबाजी से कार्य पूरा करने की होने के कारण कई बार कार्यों में बाधाओं का सामना करना पड़ता हैं.ऐसी स्थिति में आप उन बाधाओं को नजरअंदाज कर आगे बढ़ने का प्रयास करते आए हैं. जिस कारण कई बार आप सफलता के नजदीक पहुंचकर कदम पीछे हटा लेते हैं. इस समय जिस परियोजना पर आप कार्य कर रहे हैं.

और पढ़ें

उसमें आपको धैर्य और संयम से कार्य करने की आवश्यकता है. इस परियोजना की सफलता आपकी उन्नति के लिए बेहद जरूरी है.अतः जल्दबाजी या लापरवाही से कार्य करने की जगह कार्य को अच्छे से पूर्ण आत्मविश्वास के साथ पूरा करने का प्रयास करें. जल्द ही कार्य क्षेत्र में और नए अवसर आते नजर आएंगे. यदि आप इस परियोजना को अपेक्षित सफलता तक नहीं ले जा पाते हैं.तो हो सकता हैं,कि आगे आप इन अवसरों से वंचित हो जाए. आपकी योग्यता और काबिलियत पर आपके उच्च अधिकारियों को कोई संदेह नहीं है. अगर आप इस समय अपनी योग्यता का सही इस्तेमाल करते हुए कार्य पूरा नहीं कर पाएं. तो आगे आप किसी बड़े अवसर को प्राप्त नहीं कर पाएंगे.

स्वास्थ्य: सर्दी जुकाम को मामूली समझ कर सिर्फ घरेलू उपचार तक ही खुद को सीमित न रखें. यदि समस्या बढ़ती हुई नजर आ रही है तो उसको सही करने का प्रयास जरुर करें.

Advertisement

आर्थिक स्थिति: किसी को दिया हुआ उधार इस समय वापस नहीं मिल पा रहा है. इस बात को लेकर व्यर्थ का तनाव न करें. सामने वाले से बातचीत कर उसकी स्थिति जाने की कोशिश करें.

रिश्ते: अपने छोटे-मोटे झगड़ों को परिवार के समक्ष रखने की जगह उन्हें स्वयं ही बातचीत करके सुलझाने का प्रयास किया जा सकता है.



---- समाप्त ----