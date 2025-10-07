Dhanu Tarot Rashifal 7 October 2025: बड़ा धन निवेश कर सकते हैं, खांसी जुकाम हो सकता है

धनु (Sagittarius):-

Cards:-The World

काफी समय से आप दोनों अपने प्रेम संबंध को वैवाहिक रिश्ते में बदलने की सोच बनाए हुए हैं. किंतु इस समय आप अपने प्रिय के कार्य क्षेत्र में उसको प्राप्त होने वाली पदोन्नति का इंतजार कर सकते हैं. जल्द ही आपका प्रिय पदोन्नति के साथ किसी ऐसी नई परियोजना का हिस्सा बन सकता हैं. जिसके कारण उसे विदेश में एक लंबे समय तक रहना पड़ेगा. इस स्थिति में आप दोनों अपने परिजनों को अपने प्रेम संबंध से अवगत करा सकते हैं. और साथ ही उन्हें इस बात की भी सूचना दे सकते हैं. कि आप दोनों इस संबंध को विवाह तक ले जाने की इच्छा रखते हैं. प्रिय के साथ विदेश में रहने की सोच आपको रोमांचित कर सकती हैं.

लंबे समय से विदेश में बसाने की आपकी खुद की भी इच्छा बनी हुई है. आपका कोई मित्र या करीबी व्यक्ति जो लंबे समय से विदेश में रह रहा था. वह अचानक से आपसे मिलने आ सकता है. हो सकता हैं,कि सामने वाला कोई ऐसी स्थिति से गुजर रहा हैं. जिसमें उसकी आपकी मदद की आवश्यकता पड़ रही हों. सामने वाले की स्थिति को अच्छी तरह से समझ कर आप उसकी मदद करने का प्रयास कर सकते हैं. हालांकि इसमें जोखिम बहुत अधिक होगा. फिर भी आप दोनों सभी परिस्थितियों का अवलोकन कर आगे बढ़ सकते हैं.

स्वास्थ्य: किसी भी स्वास्थ्य समस्या को नजरअंदाज ना करें. चाहे वह खांसी जुखाम ही क्यों ना हो. इस समय आपके स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने की काफी जरूरत है.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति पहले से काफी बेहतर हो रही है. एक बड़े धन निवेश की योजना पर कार्य कर सकते हैं.

रिश्ते: आप ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहते. जिससे कि आपके घर वालों की मान सम्मान और प्रतिष्ठा पर कलंक लगे.



