scorecardresearch
 

Feedback

Dhanu Tarot Rashifal 6 October 2025: जमा पूंजी संभाल कर रखें, अधिकारियों से मिल सकते हैं

Aaj ka Dhanu (Sagittarius) Tarot Card Horoscope, 6 October 2025: किसी सहयोगी के साथ एक बड़ी परियोजना पर कार्य करते समय सामने वाले से हुई किसी चूक को उस समय आपने अपने उच्च अधिकारियों को अवगत नहीं कराया था.

Advertisement
X
sagittarius horoscope
sagittarius horoscope

धनु (Sagittarius):-

Cards:- Seven of swords 

अपनी निजी बातों को दूसरों के साथ साझा करना आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता हैं. किसी करीबी व्यक्ति को लेकर आपकी भावनाओं को सामने वाला उसके सामने उजागर कर सकता है. जिससे आप लोगों के रिश्ते में तनाव उत्पन्न हो सकता है.  इस स्थिति में आपके खुद को निर्दोष साबित करने के प्रयास विफल हो सकते हैं. कार्य क्षेत्र में किसी सहयोगी के साथ एक बड़ी परियोजना पर कार्य करते समय सामने वाले से हुई किसी चूक को उस समय आपने अपने उच्च अधिकारियों को अवगत नहीं कराया था.

सम्बंधित ख़बरें

किसी को उधार ना दें, चीजों को सुलझाने का प्रयास करें 
कीमती उपहार मिल सकता है, सेहत परेशान कर सकती है 
पैरों में मोच आ सकती हैं, वेतन वृद्धि होगी 
समय का सही उपयोग करें, स्वास्थ्य को लेकर सजग रहे 
बड़े निवेश पर विचार कर रहे हैं, खानपान का रखें ध्यान 

इस चूक के चलते परियोजना को उतनी सफलता की प्राप्ति नहीं होगी. जिसकी उम्मीद की जा रही हैं. हो सकता हैं, कि इस स्थिति में आपका सहयोगी उच्च अधिकारियों के समक्ष कार्यों में आपकी कमी बताकर आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें. इस बात का ध्यान रखें. कि सामने वाला कब स्थिति को अपने पक्ष में कर लेगा और आपको गलत साबित कर देगा. आप  यह अनुमान नहीं लगा पाएंगे. अतः ज़रूरी यह हैं,कि छोटी-छोटी बातों को नजरअंदाज करने की जगह उन बातों को सुधारने के प्रयास किए जाएं. और सामने वाले को पुनः गलती न करने की चेतावनी दी जाए. 

Advertisement

स्वास्थ्य:कोई व्यक्ति ईर्ष्या चलते आपको कोई ऐसी वस्तु खिला सकता है. जिससे आपको एलर्जी हो सकती है.  सामने वाले ने ये कार्य जानबूझ कर किया होगा. 

आर्थिक स्थिति: भावनाओं में बहकर अपनी जमा पूंजी किसी ऐसे व्यक्ति को ना दें.  जिसे बाद में आपको वापस लेना मुश्किल हो जाए. 

रिश्ते: लोगों की बातों और सोच से उनको समझने का प्रयास करें. कहीं सामने वाला आपको बेवकूफ तो नहीं बना रहा. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement