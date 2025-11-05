Dhanu Tarot Rashifal 5 November 2025: धनु राशि वाले नौकरी में पाएंगे पदौन्नति, प्रतियोगी परीक्षा में पाएंगे सफलता

धनु (Sagittarius):-

Cards:-The World

एक बड़ा बदलाव जीवन में आता हुआ नजर आ रहा हैं. काफी समय से आपके आसपास की परिस्थितियों कठिनाइयों भरी रही होंगी. जिसके चलते आप आर्थिक, मानसिक और सामाजिक रूप से प्रभावित रह सकते हैं. अब स्थितियां थोड़ी परिवर्तित होती नजर आ सकती हैं. यदि आपका व्यवसाय इस समय सही नहीं चल रहा है. तो उसमें भी परिवर्तन आता हुआ नजर आएगा. हो सकता हैं, कि कुछ बाधाएं अभी भी आपके कार्यों को प्रभावित करें. किंतु जल्द ही इन बाधाओं के समाधान भी आपको प्राप्त हो सकेंगे. अगर आप अविवाहित हैं,तो विवाह के लिए आपको कहीं दूर से या विदेश से प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं. आपका कोई मित्र, जो काफी समय से विदेश में किसी व्यवसाय को कर रहा है. उसकी तरफ से आपको उसके व्यवसाय में साझेदारी का प्रस्ताव भी प्राप्त हो सकता हैं. धीरे-धीरे आप अपनी आर्थिक स्थिति को पहले से बहुत बेहतर होता हुआ देख सकेंगे. नौकरी में पदोन्नति के साथ अच्छे वेतन वृद्धि की संभावना भी बन रही है. यदि किसी प्रतियोगी परीक्षा में आपको अभी तक सफलता प्राप्त नहीं हुई थी. तो अब आप उस प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर पाएंगे. आप महसूस करेंगे, कि यदि आप खुद में विश्वास और ईश्वर में आस्था रखते हैं. तो आप सभी कठिन परिस्थितियों से खुद को आसानी से पर लगा सकते हैं. संतान की उच्च शिक्षा को लेकर परेशान हो सकते हैं. विदेश में शिक्षा प्राप्त करने की उसकी इच्छा पूरी करने का प्रयास करेंगे.

Advertisement

स्वास्थ्य: पैरों में दर्द को लेकर परेशान हो सकते हैं. इस कारण आपके कार्यों को पूर्ण करने में परेशानी हो सकती है. किसी अच्छे फिजियोथैरेपिस्ट से मिलने का विचार करेंगे.

आर्थिक स्थिति: माता की तरफ से आपको कीमती उपहार या काफी धनराशि किसी उत्सव में उपहार स्वरूप प्राप्त हो सकती है.

रिश्ते: अपने आसपास के लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करें. साथ ही उनके साथ अपने व्यवहार को मधुर और नम्र बनाए रखें.

---- समाप्त ----