Dhanu Tarot Rashifal 4 October 2025: बड़ी धनराशि मिल सकती है, घूमने जा सकते हैं

धनु (Sagittarius):-

Cards:- Six of wands

यदि किसी कार्य को पूरा करने के चलते मन में विलंबित सफलता, बेचैनी या चिंता के भाव उभरे. तो भयभीत न हो.यह शीघ्र ही दूर हो जाएंगे. आपके कठिन प्रयासों को उचित प्रतिफल अवश्य मिलेगा. हो सकता हैं ,कि अभी तक आप अपने प्रतिद्वंदियों से जूझ रहे थे. साथ ही करियर में अभी तक कुछ विशेष हासिल नहीं कर पाए हैं. किंतु आप स्थितियां परिवर्तित होने लगेगी. आपको किसी समझौते का सकारात्मक फल भी प्राप्त हो सकता है. साथ ही नई नौकरी की प्राप्ति की सूचना भी मिल सकती है. आप देखेंगे कि धीरे-धीरे आपकी सभी छोटी बड़ी महत्वाकांक्षाएं पूरी होने लगी है.रुके हुए कार्यों में सफलता मिलने लगी है.

और साथ ही जीवन में पहले से अधिक सकारात्मकता आ रही है. ये आपके जीवन का सबसे अनुकूल समय हो सकता है. किंतु आपके लिए सावधानी बरतनी भी आवश्यक है. सफलता प्राप्ति की इस स्थिति में आप घमंड और अहंकार का शिकार ना बने. स्वयं को औरों से बेहतर समझने की भूल आपकी व्यक्तित्व और उपलब्धियां को कम कर सकती है. जो भी सफलता अपने प्राप्त की है उसका श्रेय स्वयं अकेले ना ले. आपके साथ कार्य करने वाले सहयोगियों को भी इस सफलता का श्रेय दें.

स्वास्थ्य: सीधे हाथ के अंगूठे में अचानक से काफी दर्द अनुभव कर रहे हैं.जिसके चलते किसी भी चीज को पकड़ना मुश्किल हो सकता हैं

आर्थिक स्थिति: कहीं से रुकी हुई काफी बड़ी धनराशि वापस मिलने के संकेत नजर आ रहे हैं.

रिश्ते: मित्रों के साथ कहीं घूमने की तैयारी कर सकते हैं.इस समय अपनी सफलता का जश्न मना सकते है.

---- समाप्त ----