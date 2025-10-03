scorecardresearch
 

Dhanu Tarot Rashifal 3 October 2025: पैसे की लेनदेन ना करें, कर्ज ले सकते हैं

Aaj ka Dhanu (Sagittarius) Tarot Card Horoscope, 3 October 2025: इस समय अपने आत्मविश्वास और मनोबल को ऊंचा बनाए रखें.धैर्य और संयम के साथ स्थितियों से बाहर निकालने के समाधान ढूंढने का प्रयास करें.

sagittarius horoscope
धनु (Sagittarius):-

Cards:- The Devil

वर्तमान समय थोड़ा मुश्किलों भरा हो सकता है.आपके अतिवादी विचारों और अत्यधिक सुख प्राप्ति की आकांक्षा आपको गलत कदम उठाने पर मजबूर कर सकती है.कार्य क्षेत्र में अपने कार्यों की सफलता को सुनिश्चित करने के लिए आप अनैतिक साधनों का उपयोग कर सकते हैं.जिसके चलते आप अपने कार्यों को अच्छी सफलता तक ले जा सकते हैं.इस समय किसी के ऊपर अंधविश्वास करना आपको आर्थिक नुकसान और अन्य परेशानियां दे सकता हैं.कोई आपका करीबी आपके साथ विश्वास घात कर सकता है.हो सकता हैं , कि कार्यक्षेत्र में कुछ सहयोगी.ईर्ष्यावश आपके विरुद्ध षडयंत्र कर सकते हैं जिसके परिणाम स्वरूप अपयश,मानहानि और आर्थिक समस्याएं आ सकती हैं.इन सब के बावजूद भी अगर आप परिस्थितियों से बाहर निकलने का संपूर्ण प्रयास करते हैं.तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी.इस समय अपने आत्मविश्वास और मनोबल को ऊंचा बनाए रखें.धैर्य और संयम के साथ स्थितियों से बाहर निकालने के समाधान ढूंढने का प्रयास करें.इस परिस्थिति में आपको अपने जीवन साथी या प्रिय का पूरा सहयोग मिल सकता है.

स्वास्थ्य: बुरे व्यसनों से दूर रहने की कोशिश करें.इनके कारण असाध्य बीमारियां होने की संभावना बढ़ सकती है.

आर्थिक स्थिति: इस समय पैसे का लेनदेन ना करें.यदि आपको कर्ज की जरूरत पड़ रही है.तो किसी व्यक्ति से उधार लेने की जगह उठाने का प्रयास करें.

रिश्ते: जीवनसाथी के साथ रिश्ते में भर्ती हुई मधुरता आपके जीवन को और अधिक सुखमय बना सकती हैं.जीवन साथी और संतान के कहीं घूमने जाने की योजना बना सकते हैं.

---- समाप्त ----
