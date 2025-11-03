scorecardresearch
 

Dhanu Tarot Rashifal 3 November 2025: नकारात्मकता से बचें, धैर्य और संयम को बनाए रखें

Aaj ka Dhanu (Sagittarius) Tarot Card Horoscope, 3 November 2025: आप ऐसा महसूस करेंगे कि जैसे आप चारों तरफ से परेशानियों से घिरते जा रहे हैं. और अभी आपको बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है.

धनु (Sagittarius):-
Cards:- Five of pentacles 
इस समय आप किसी ऐसी स्वास्थ्य समस्या से ग्रस्त हो सकते हैं. जिसके चलते आप किसी भी सुख सुविधा का आनंद उठाने की हालत में नहीं होंगे. यह समय आपके लिए कठिन है.इस स्थिति में आर्थिक नुकसान भी हो सकता हैं.कुछ ऐसे लोगों को लेकर आप कुछ उम्मीदें पाले हुए थे.जिनके पूरे ना होने से निराश होंगे.इस समय परिजनों के साथ भी आपके मतभेद बढ़ सकते हैं.आप ऐसा महसूस करेंगे कि जैसे आप चारों तरफ से परेशानियों से घिरते जा रहे हैं. और अभी आपको बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है.

इस स्थिति में अपने धैर्य और संयम को बनाए रखें.ये स्थिति अस्थाई है. जल्द ही आप कुछ ऐसे रास्ते ढूंढ लेंगे.  जिन पर चलकर आप इन परेशानियों से आसानी से बाहर आ जाएंगे. जल्दबाजी और हड़बड़ी आपकी सभी कार्यों में और अधिक चुनौतियों को बढ़ा देगी. अतः ऐसी स्थिति कार्य के सभी पहलुओं को समझना आवश्यक है. ईश्वर पर बना आपका विश्वास और मनोबल आपको इन परेशानियों से बाहर ला सकता है. अपने विचारों में नकारात्मकता को ना आने दें. सभी कार्यों का पुनः अवलोकन कर समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं. इस बात का विश्वास रखें.

स्वास्थ्य: यदि कुछ समय से आप कंधे में हल्का-हल्का दर्द महसूस कर रहे हैं. तो इस बात को नजरअंदाज ना करें. हो सकता हैं,कि हड्डी से संबंधित किसी तरह की  परेशानी आपके कंधे में दर्द का कारण बन रही हो.

आर्थिक स्थिति: कोई ऐसी योजना जिसमें धन लगाने पर जल्द ही आपका पैसा दुगुना होना संभव है. इस बात पर विश्वास कर ऐसी योजना में पैसा ना लगाएं.

रिश्ते: अगर कोई आपके साथ सही व्यवहार नहीं कर रहा है. तो उसे व्यक्ति से कुछ समय दूर होना आपके मान सम्मान के लिए बेहतर रहेगा. चाहे वह व्यक्ति आपका कितना भी करीबी क्यों ना हो

