Dhanu Tarot Rashifal 2 November 2025: धन वापस मिल सकता है, विवाह में अड़चन आ सकती है

धनु (Sagittarius):-

Cards:- The World

आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ प्रेम संबंध मे बंध सकते हैं .जो शीघ्र हीअपने कार्य के संबंध में विदेश जाने की तैयारी कर रहा हो. इस व्यक्ति के साथ आपका प्रेम संबंध परिजनों की स्वीकृति से विवाह में बदलने की तैयारी शुरू हो सकती हैं.अपनी विदेश यात्रा को लेकर आप रोमांचित हो सकते हैं. इस समय आपके साथ कोई ऐसी घटना घटित हो सकती है. जो की आपको विचलित कर देगी. कोई ऐसा व्यक्ति जो कभी बचपन में आपका मित्र रहा होगा. वह आपके समक्ष विवाह का प्रस्ताव रख सकता है.इस स्थिति के चलते आप परेशान हो सकते हैं. सामने वाले व्यक्ति को समझने का प्रयास करेंगे.इस समय ये यह संभव हैं,कि सामने वाला व्यक्ति कोई भी बात समझने का प्रयास ही ना करें.जिसके चलते आप इस बात से भयभीत हो जाएंगे. कि कहीं आपके विवाह में किसी तरह की अड़चन तो नहीं आ जाएगी.

ऐसी स्थिति में आपको अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों और मित्रों से बात करने की आवश्यकता पड़ सकती हैं. सामने वाले को इस बात को समझना आवश्यक जरूरी है. कि आप अपनी मर्जी से इस विवाह को कर रहे हैं.इस समय कार्य क्षेत्र में कुछ ऐसी मजबूरियां आ सकती हैं. कि ना चाहते हुए भी आपको अपने कार्य की सफलता का श्रेय दूसरे को देना ही पड़ सकता हैं. ऐसी स्थिति में आप खुद को असहाय महसूस कर सकते हैं.

स्वास्थ्य: खानपान में कुछ ऐसी चीजों से परहेज कर सकते हैं.जिसके चलते आप खुद को पहले से स्वस्थ महसूस कर रहे हैं. शरीर में भी चुस्ती फुर्ती बरकरार नजर आ रही है.

आर्थिक स्थिति: अचानक से आपको काफी समय से अटका हुआ धन वापस मिलने की उम्मीद जाग सकती है. इस बात से आपको राहत महसूस होगी.

रिश्ते: माता-पिता के साथ अपने किसी परिचित के विवाह में जाने की तैयारी कर सकते हैं. सभी लोगों से मिलने की उम्मीद मन में उत्साह बढ़ा सकती है.

---- समाप्त ----