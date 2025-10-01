Dhanu Tarot Rashifal 1 October 2025: धनु राशि वालों को रहना होगा मानसिक तनाव से दूर, रुका हुआ मिल सकता है वापिस

धनु (Sagittarius):-

Cards:- Five of swords

आप जीतने की भावना के चलते दूसरे को नुकसान पहुंचाने में कोई परहेज नहीं करते हैं . अपनी जिद और ईर्ष्या से कई ऐसे कार्यों को अपने पक्ष में करने का प्रयत्न करते आए हैं . जो की अनैतिक है . इस बात का ध्यान रखें. कि गलत तरीके से हासिल की गई कोई भी जीत स्थाई नहीं होती है. और आज नहीं तो कल हमें उस तरीके से प्राप्त की गई जीत का दुष्परिणाम भुगतना ही पड़ता है. जल्द ही किसी ऐसी स्थिति में आप फंस सकते हैं. जिसके बाद आप अपने आप में पूरी तरह बदलाव लाने की कोशिश करेंगे. वह स्थिति आपको आपके भविष्य का आईना दिखाने जैसी होगी. इस समय आपको ऐसा प्रतीत हो सकेगा. कि यदि आप अभी भी अपने व्यवहार और कार्य में बदलाव नहीं ले तो जल्द ही आपका पतन होने की संभावना बढ़ सकती हैं. किसी परिजन के साथ आपका गलत व्यवहार उसकी काफी कष्ट दे सकता है. अपने इस कृत्य पर आप उससे माफी मांग सकते हैं. जीवनसाथी के साथ जो भी छल आप करने का प्रयास कर रहे थे. उसे बाहर निकलेंगे. अपने जीवन साथी को सम्मान पूर्वक अपने का प्रयास कर सकते हैं.

स्वास्थ्य: किसी दबंग व्यक्ति से वाद विवाद होने के कारण वह हाथपाई कर सकता है. जिस कारण काफी चोट लगने की संभावना बन रही है.

आर्थिक स्थिति: ऐसा पैसा जो आपने गलत तरीके से कमाया है. उसको समाज सेवा के कार्यों में लगाकर अपने जीवन में पश्चाताप कर सकते हैं.

रिश्ते: जीवनसाथी के हाथ जो भी बदसलूकी आपने आज तक की है. उसके लिए उससे माफी मांग कर उसको यह विश्वास दिलाएंगे. कि आगे भविष्य में आप ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेंगे.

---- समाप्त ----