Dhanu Tarot Rashifal 1 November 2025: लोगों से विवाद न करें, खुद पर भरोसा रखेंगें

धनु (Sagittarius):-

Cards:- Two of Pentacles

आप ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि,आपके घर के पुनरोद्धार में लगा धन आपकी सोच से बहुत ज्यादा हो सकता है.इस कारण मन में बेचैनियों होने लगी है. इस समय आप अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने का प्रयास कर सकते हैं. साथ ही आप अपने संपत्ति और आमदनी के बीच भी संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं. इस समय अपने खर्चों को सोच समझकर करें. ऐसी किसी भी वस्तु या संसाधन पर पैसा खर्च न करें.जिसे आपके लिए कोई उपयोग है ही नहीं. सामने वाले लोग क्या खर्च करते हो और क्यों खर्च करते हैं. यह जाने बिना उनकी होड़ ना करें.यदि आप अपने आप पर पूर्ण विश्वास रखेंगे.

अपनी मन की चंचलता को कम करके ब अंतर्गत की आवाज मुसीबत से बाहर निकालने के रास्ते भी आपको बता सकती है. इस समय लोगों पर अति विश्वास ना करें.सामने वाले की सोच समझ को करके बिना उसके साथ किसी भी ऐसी बात को साझा ना करें.जो आपके लिए मुसीबत बन जाए. और भविष्य में उसके कारण आपको हानि उठानी पड़े.

स्वास्थ्य: लोगों से विवाद न करें.हाथापाई होने की संभावना बन रही है.

आर्थिक स्थिति: पूर्व में किसी को दिया गया उधार अच्छे खासे ब्याज के साथ वापस मिल सकता है. इस पैसे का उपयोग समाज कल्याण के कार्यों में करने की इच्छा रखते हैं.



रिश्ते: आप अपने भाई बहनों के साथ अपने माता-पिता की शादी की वर्षगांठ पर एक बड़ा आयोजन करने की योजना बना सकते हैं.

---- समाप्त ----