आज 31 अक्टूबर 2025 धनु राशिफल: करियर व्यवसाय में इच्छित स्थिति रहेगी, घर परिवार में आनंद का वातावरण रहेगा

धनु - संपर्कक्षेत्र बेहतर बनाए रखेंगे. संचार व संवाद का दायरा बड़ा होगा. साहस और पराक्रम से आगे बढ़ेंगे. प्रतिभा प्रदर्शन संवार पाएगा. शुभ सूचनाओं का आदान प्रदान बना रहेगा. भाई बंधुओं से नजदीकियां बढ़ेंगी. जनसरोकारों से जुड़ेंगे. सबको लेकर रखेंगे. महत्वपूर्ण आयोजन में शामिल होंगे. अपनों से सामंजस्य बढ़ाएंगे. कार्य व्यापार बना रहेगा. भेंटवार्ता में बेहतर करेंगे. व्यवहार प्रभावशाली रहेगा. जिम्मेदारों से सलाह लेंगे. आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे. सहकारिता में रुचि रखेंगे.
नौकरी व्यवसाय- करियर व्यवसाय में इच्छित स्थिति रहेगी. वाणिज्यिक गतिविधियों में तेजी आएगी. विविध प्रयासों में सक्रियता रखेंगे. आशंकाओं में कमी आएगी. सहकार का भाव रहेगा. कारोबार में बेहतर रहेंगे.
धन संपत्ति- महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावपूर्ण बनी रहेगी. सफलता प्रतिशत संवार लेगा. आर्थिक एवं व्यवसायिक प्रयासों में सक्रियता बढ़ाएंगे. कार्यशैली प्रभावपूर्ण बनी रहेगी. सफलता प्रतिशत संवार पाएगा.
प्रेम मैत्री- सुखद सूचना प्राप्त हो सकती है. घर परिवार में आनंद का वातावरण रहेगा. व्यक्तिगत संबंधों का लाभ उठाएंगे. रिश्तों पर ध्यान देंगे. सुख सौख्य रखेंगे. भेंटवार्ता में प्रभावी रहेंगे. प्रिय संग सुखकर समय बिताएंगे. मित्रगण सहायक होंगे. वार्ता में पहल बनाए रखेंगे.
स्वास्थ्य मनोबल- समता और सामंजस्यता बढ़ी रहेगी. घर परिवार का वातावरण अनुकूलन रहेगा. उपलब्धियां बढ़ेंगी. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. उत्साह से कार्य करेंगे. स्वास्थ अच्छा रहेगा. व्यक्तित्व संवरेगा.
शुभ अंक : 3 और 6
शुभ रंग : क्रीम कलर
आज का उपाय : देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. श्रृंगार की वस्तुएं और मिष्ठान्न चढ़ाएं. जनहित के प्रयास बढ़ाएं.