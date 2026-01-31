scorecardresearch
 
आज 31 जनवरी 2026 धनु राशिफल: धनु राशि वाले नौकरी में पाएंगे पदौन्नति, प्रतियोगी परीक्षा में पाएंगे सफलता

Aaj ka Dhanu Rashifal 31 January 2026, Sagittarius Horoscope Today: बड़े लक्ष्य बनाएंगे. खानपान पर ध्यान देंगे. कार्ययोजनाओं को गति देंगे. सहकारिता से सफलता मिलेगी. प्रबंधन के कार्य सधेंगे. कार्यों में पहल बनाए रखें. हर्ष आनंद का वातावरण बना रहेगा. संबंधों में अनुकूलता रहेगी.

धनु - घर परिवार में सुख सौख्य बढ़ा रहेगा. वित्तीय गतिविधियों में बेहतर बने रहेंगे. पेशेवर कार्यों में उचित प्रस्ताव प्राप्त करेंगे. मान सम्मान में वृद्धि होगी. साझा कार्यों में सकारात्मक परिणाम पाएंगे. दाम्पत्य जीवन खुशहाल बनेगा. उपलब्धियां से उत्साहित रहेंगे. बड़े लक्ष्य बनाएंगे. खानपान पर ध्यान देंगे. कार्ययोजनाओं को गति देंगे. सहकारिता से सफलता मिलेगी. प्रबंधन के कार्य सधेंगे. कार्यों में पहल बनाए रखें. हर्ष आनंद का वातावरण बना रहेगा. संबंधों में अनुकूलता रहेगी.

नौकरी व्यवसाय- टीम के कार्यों तेजी रखेंगे. उद्योग व्यापार में शुभता सहजता बनाए रखेंगे. कारोबार बढ़त पर रहेगा. सक्रियता व रुटीन रखेंगे. पेशेवर उत्साह से आगे बढ़ेंगे. करियर में संतुलन बढ़ाएंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक लाभ ऊंचा रहेगा. नेतृत्व को बल मिलेगा. स्थायित्व पर जोर बनाए रखेंगे. भूमि भवन के मामले सकारात्मक रहेंगे. टीम के प्रयासों को बढ़ाएंगे. कार्यक्षमता को बल मिलेगा.

प्रेम मैत्री- प्रेम संबंधों में मिठास बनी रहेगी. आपसी भरोसा बढ़ा रहेगा. साथी सहयोगी होंगे. मित्रों की मदद मिलेगी. प्रियजन से भेंट होगी. बड़प्पन बनाए रखेंगे. स्वजनों का साथ मिलेगा. निजी संबंधों में वृद्धि होगी. भावनात्मक मामले प्रभावपूर्ण स्थिति बनाए रहेंगे. रिश्तों को बल मिलेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- विवेक से काम लेंगे. सुविधाओं में वृद्धि होगी. स्मरणीय पल बनेंगे. स्वास्थ्य समस्याएं दूर रहेंगी. प्रभावपूर्ण ढंग से बात रखेंगे.

शुभ अंक : 3, 6, 8 और 9

शुभ रंग : पीतांबरी

आज का उपाय : हनुमानजी के दर्शन करें. शनिदेव से जुड़ीं वस्तुएं दान दें. ओम् शं शनैश्चराय नमः का जाप करें. जवाबदेही स्वीकारें.

