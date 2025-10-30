आज 30 अक्टूबर 2025 धनु राशिफल: आलस्य का त्याग करेंगे, व्यर्थ चर्चाओं से बचेंगे

धनु - साहसिक कार्यां में पहल पराक्रम बनाए रखेंगे. सामाजिक गतिविधियों पर जोर रहेगा. अनुभव और योग्यता का लाभ मिलेगा. तेजी बनाए रखें. सभी से सामंजस्य बनाए रखेंगे. प्रेम स्नेह के मामले बल पाएंगे. संपर्क संवाद बढ़ेगा. तात्कालिक लक्ष्य पूरे करेंगे. संपर्क संवाद बढ़ेगा. पारिवारिक मामलों में रुचि लेंगे. भावुकता पर नियंत्रण रहेगा. स्पष्टता रखेंगे. यात्रा हो सकती है. वाद संवाद पर जोर रहेगा. आलस्य का त्याग करेंगे. व्यर्थ चर्चाओं से बचेंगे. संकोच में कमी आएगी.

नौकरी व्यवसाय- करियर कारोबार में संपर्क संवरेगा. भेंट व संवाद बढ़ाएंगे. जरूरी विषयों में जिम्मेदारों और वरिष्ठों की सुनेंगे. नियम कानून बनाए रखेंगे. अनुभव का लाभ लेंगे. कला प्रदर्शन के अवसर रहेंगे. व्यापार में सफलता बनेगी.

धन संपत्ति- लाभ में वृद्धि रहेगी. सहकारिता का भाव बढ़ेगा. संबंधों का लाभ उठाएंगे. कार्य विस्तार उमीद के अनुरूप रहेगा. यात्रा हो सकती है. मामले लंबित रखने से बचें. वचन वादा पूरा करें. भेंटवार्ता सफल रहेगी. शुभ सूचना मिलेगी.

प्रेम मैत्री- प्रेम संबंधों में संतुलन बनाए रखेंगे. मन के मामले अनुकूल रहेंगे. प्रिय से भेंट होगी. सहज चर्चाओं में शामिल होंगे. विनम्र रहेंगे. शुभता रहेगी. सभी से सामंजस्य रखें. सबका साथ और विश्वास पाएंगे. घर आए अतिथि का आदर सत्कार करेंगे. भावनात्मकता बल पाएगी.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवहार मधुर रखेंगे. फोकस रखें. समय प्रबंधन संवारें. स्वास्थ्य देखें. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. मनोबल मजबूत होगा. विविध प्रयासों में गति आएगी.

शुभ अंक : 3, 6, 9

शुभ रंग : स्वर्णिम

आज का उपाय : भगवान श्रीहरि विष्णु और देवी मां महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. व्रत संकल्प का पालन करें. प्रवचन सुनें.



