आज 30 जनवरी 2026 धनु राशिफल: खुशियां को साझा करेंगे, प्रियजनों की सुनेंगे

धनु - उद्योग व्यापार में साझीदारी और नेतृत्व बढ़ाने का भाव रहेगा. अनुभवियों का सानिध्य पाएंगे. सभी से तालमेल बढ़ाएगे. व्यक्तिगत संबंधों का लाभ मिलेगा. तेजी व सक्रियता बनाए रखेंगे. मिलकर आगे बढ़ने पर फोकस बनाए रखेंगे. भूमि भवन से जुड़े विषयों में सक्रियता आएगी. लेनदेन में स्पष्टता बढ़ेगी. विभिन्न परिस्थितियां सकारात्मक रहेंगी. प्रियजनां से घनिष्ठता बढ़ेगी. श्रेष्ठ जनों से भेंट होगी. दाम्पत्य में प्रेम और विश्वास बढ़ेगा. साहस पराक्रम संवरेगा.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- साथियों से सामंजस्य बनाए रखेंगे. कामकाजी मतभेदों में कमी आएगी. कार्य व्यवसाय में तेजी रहेगी. योजनाओं को गति देंगे. आर्थिक मामलों में रुचि बढ़ी रहेगी. आपसी समन्वय से आगे बढ़ेंगे.



धन संपत्ति-- आर्थिक एवं वाणिज्यिक लक्ष्यों के पूरा करेंगे. पेशेवर वार्ताओं में प्रभावी रहेंगे. स्थायित्व बढे़गा. नेतृत्व में सफलता मिलेगी. टीम संबंधी प्रयास बेहतर बने रहेंगे. सफलता स्तर बढ़त पर रहेगा.

प्रेम मैत्री- घर परिवार में सुखद वातावरण रहेगा. दाम्पत्य में परस्पर विश्वास बढ़ा रहेगा. प्रेम स्नेह के मामलों में विश्वास बढ़ेगा. शुभ प्रस्ताव मिलेंगे. परिजनों में सहयोग रहेगा. अपनो से उत्साहित रहेंगे. रिश्तों में सुधार होगा. सोच विचार से आगे बढ़ेंगे. खुशियां को साझा करेंगे. प्रियजनों की सुनेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व प्रभावी बनाए रखेंगे. सहज संवाद में स्पष्टवता रहेगी. उपलब्धियां पर ध्यान देंगे. मनोबल से भरे रहेंगे. अवसरों को भुनाएंगे.

Advertisement

शुभ अंक : 3 6 और 9

शुभ रंग : क्रीम कलर

आज का उपाय : देवी मां दुर्गा जी की पूजा साधना करें. ओम् दुं दुर्गायै नमः का जाप करें. चुनरी श्रंगार और मीठा चढ़ाएं. उद्यमिता बढ़ाएं.

---- समाप्त ----