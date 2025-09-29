scorecardresearch
 

आज 29 सितंबर 2025 धनु राशिफल: धनु राशि वाले प्राप्त करेंगे नए अवसर, कार्यशैली आकर्षक बनी रहेगी

Aaj ka Dhanu Rashifal 29 September 2025, Sagittarius Horoscope Today: साहस पराक्रम से सभी को प्रभावित करेंगे. महत्वपूर्ण कार्य सधेंगे. करीबियों का भरोसा जीतेंगे. भावनाओं पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. वाणी व्यवहार आकर्षक रहेगा.

sagittarius horoscope
धनु - रचनात्मकता पर बल बना रहेगा. सकारात्मक गतिविधियों में सक्रियता बढ़ाएंगे. लक्ष्य साधने पर जोर होगा. कल्पनाशीलता में रुचि रहेगी. करियर व्यवसाय में अच्छा करेंगे. प्रबंधन प्रभावी रहेगा. महत्वपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होंगे. नवीन कार्यों पर ध्यान देंगे. प्रियजन प्रसन्न रहेंगे. साहस पराक्रम से सभी को प्रभावित करेंगे. महत्वपूर्ण कार्य सधेंगे. करीबियों का भरोसा जीतेंगे. भावनाओं पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. वाणी व्यवहार आकर्षक रहेगा. उल्लेखनीय प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- साख सम्मान में वृद्धि होगी. पेशेवर संबंधों को भुनाएंगे. पेशेवरों की बेहतर बनी रहेगी. उचित अवसरों में वृद्धि बनी रहेगी. विविध कोशिशों को बल मिलेगा. लक्ष्योन्मुख बने रहेंगे. महत्वपूर्ण कार्य गति लेंगे.

धन संपत्ति- कारोबारी मामले उम्मीद से अधिक सफल होंगे. वित्तीय प्रस्तावों को गति देंगे. लोकप्रियता का ग्राफ चढ़ेगा. योजनाएं आकार लेंगी. श्रेष्ठजनों से भेंट होगी. साख और ख्याति बढ़ेगी. बचत बढ़त पर बनाए रखेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम संबंधों में परस्पर विश्वास व मिठास बढ़ेगी. रिश्तों में सुधार होगा. प्रियजनों में आकर्षण रहेगा. मित्र संबंध मजबूत बनेंगे. साझा प्रयास बल पाएंगे. प्रेम व सामंजस्य में वृद्धि होगी. प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. प्रिय से भेंट होगी. बड़ों का सम्मान रखें. घर परिवार का सहयोग पाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- कार्यशैली आकर्षक बनी रहेगी. रहन सहन संवरेगा. आत्मविश्वास रखेंगे. स्वास्थ्य सुधार पर रहेगा. उत्साह बढ़ेगा. संकोच हटेगा. मनोबल ऊंचा होगा.

शुभ अंक :  2 3 9

शुभ रंग : केशरिया

आज का उपाय : देवी मां कालरात्रि की पूजा साधना करें. दुर्गासप्तशती का विधिवत् पाठ करें. व्रत संकल्प का पालन बनाए रखें. बड़ा सोचें.

