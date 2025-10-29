scorecardresearch
 

आज 29 अक्टूबर 2025 धनु राशिफल: धनु वाले शुभ समय का लाभ उठाएंगे, ऐसा बीतेगा दिन

Aaj ka Dhanu Rashifal 29 October 2025, Sagittarius Horoscope Today: प्रियजनों से भेंट संभव है. शुभ समय का लाभ उठाएंगे. स्वजनों से शुभता एवं संपर्क संवाद बढ़ेगा. महतवपूर्ण मामलों में निसंकोच आगे बढ़ेंगे.

sagittarius horoscope
धनु - घर में शुभता का वातवरण बना रहेगा. उत्सव आयोजन में शामिल होंगे. परिजन सहयोगी बने रहेंगे. विविध कार्योंं में तेजी रखेंगे. प्रियजनों से भेंट संभव है. शुभ समय का लाभ उठाएंगे. स्वजनों से शुभता एवं संपर्क संवाद बढ़ेगा. महतवपूर्ण मामलों में निसंकोच आगे बढ़ेंगे. निजी संबंधों में सुधार आएगा. धनधान्य के विषयों में तेजी आएगी. बचत व बैंकिंग में रुचि रखेंगे. आर्थिक मजबूती बढ़ेगी. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. अच्छे मेजबान बने रहेंगे. परंपरागत कार्यों से जुड़ेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में भेंटवार्ताएं सफल हांगी. सभी से सामंजस्यता रहेगी. पेशेवर मामलों में रुचि बढ़ाएंगे. कार्य व्यापार में बढ़त रहेगी. नवीन विषयों में उत्साहित रहेंगे. कारोबार में अपेक्षित वृद्धि होगी. वरिष्ठ जनों से मुलाकात होगी.

धन संपत्ति- वित्तीय पक्ष संबल बना रहेगा. लाभ पर फोकस रहेगा. कामकाजी लक्ष्यों को साधेंगे. संग्रह संरक्षण में रुचि बढ़ी रहेगी. लाभ और प्रभाव बढ़ेगा. नवीन कार्योंं पर फोकस रहेगा. पैतृक प्क्ष को आगे बढ़ाएंगे. करीबियों से प्रस्ताव पाएंगे.

प्रेम मैत्री- सभी का आदर सत्कार बनाए रहेंगे. वचन पालन पर जोर होगा. स्वजनों को साथ लेकर चलेंगे. जिम्मेदारी का भाव रहेगा. रक्त संबंध संवारेंगे. करीबी जनों से मेलजोल के अवसर भुनाएंगे. प्रियजनों से संपर्क संवाद बढ़ेगा. प्रेम संबंध मजबूत होंगे. संवेदनशीलता बढ़ेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- खानपान प्रभावपूर्ण रहेगा. प्रभावी प्रस्ताव मिलेंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा. वार्ता में रुचि बनाए रहेंगे. व्यक्तित्व निखरेगा. स्वास्थ्य सुधरेगा.

शुभ अंक : 2, 3 और 9

शुभ रंग : ऐप्पल समान

आज का उपाय : गणेशजी की पूजा वंदना करें. ओेम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. हरी वस्तुओं का दान बढ़ाएं. साज संवार बढ़ाएं.

