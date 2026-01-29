scorecardresearch
 
आज 29 जनवरी 2026 धनु राशिफल: धनु राशि वाले किसी के भ्रम या बहकावे में ना आएं, भावनात्मक पक्ष मजबूत बनाए रखें

Aaj ka Dhanu Rashifal 29 January 2026, Sagittarius Horoscope Today: दबाव में नहीं आएं. प्रेम स्नेह के मामलों में धैर्य और सहजता बढ़ाएं. चर्चा संवाद में आवेश में नहीं आएं. संबंधों में भरोसा बनाए रखें. सहज भेंट के अवसर बनेंगे. भावुकता पर अंकुश रखें.

धनु - सौंपे गए कार्यों व जिम्मेदारियों को बखूबी पूरा करने का प्रयास करें. निरंतरता व नियमितता बनाए रखने पर जोर दें. कामकाज में धैर्य रखें. कार्यक्षेत्र में संवैधानिक गतिविधि बनाए रखें. व्यवस्थागत बातों को व्यवहार में लाएं. हल्की चर्चा को अनदेखा करें. संसाधनों पर जोर रहेगा. आवश्यक कार्यों को आगे बढ़ाएं. विपक्षियों पर दबाव बढ़ाएंगे. आर्थिक लेनदेन पर फोकस होगा. बैंक लोन के कार्य बनेंगे. उधार से बचें. प्रतिभा प्रदर्शन बढ़ा रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- भ्रम व बहकावे में न आएं. पेशेवरों के साथ बेहतर बनाएं. सूझबूझ व सजगता से आगे बढ़ें. उधार से बचें. सेवाक्षेत्र में परिणाम संवरेंगे. उतावली न करें. लोभ प्रलोभन को त्यागें.

धन संपत्ति- निवेश में जल्दबाजी से बचें. अपरिचितों से दूरी रखें. वित्तीय मामलों में नियंत्रित गतिविधि पर बल दें. व्यवस्था पर भरोसा बना रहेगा. लेनदेन में सजगता बनाए रहें. रुटीन संवारें.

प्रेम मैत्री- करीबियों से जरूरी बात कह पाएंगे. दबाव में नहीं आएं. प्रेम स्नेह के मामलों में धैर्य और सहजता बढ़ाएं. चर्चा संवाद में आवेश में नहीं आएं. संबंधों में भरोसा बनाए रखें. सहज भेंट के अवसर बनेंगे. भावुकता पर अंकुश रखें. भावनात्मक पक्ष मजबूत बनाए रखें.

स्वास्थ्य मनोबल- दैहिक संकेत अनदेखे न करें. स्वयं पर ध्यान दें. अनुशासन बनाए रखेंगे. मौसमी सावधानियों को बढ़ाएं. समता संतुलन बढ़ाएं.

शुभ अंक : 2, 3 और 9

शुभ रंग : स्वर्णिम

आज का उपाय : भगवान श्रीहरिविष्णु और देवी मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान करें. तर्क बढ़ाएं.

