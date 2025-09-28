आज 28 सितंबर 2025 धनु राशिफल: न्यायिक मामले उभर सकते हैं, अनजान से दूर रहें

धनु - निवेश में बजट की अनदेखी अनावश्यक दबाव बढ़ा सकती है. कामकाज में सावधानी बनाए रखें. विदेशी मामलों में सक्रियता आएगी. रिश्तेदारों व संबंधियों से बनाकर चलेंगे. समकक्षों का समर्थन प्राप्त होगा. अपनों के लिए प्रयासरत रहेंगे. खर्च में सजगता रखेंगे. सहजता से आगे बढ़ेंगे. कामकाज सामान्य रहेगा. यात्रा हो सकती है. दान दिखाव व धर्मकार्य में रुचि बढ़ेगी. जल्दबाजी न दिखाएं. पेशेवर चर्चाओं में भाग लेंगे. सूझबूझ और जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार रखें.

नौकरी व्यवसाय- व्यावसायिक मामले सकारात्मक रहेंगे. प्रबंधन संवार पर जोर रखेंगे. भूलचूक से बचने का प्रयास होगा. धैर्यपूर्वक काम लें. नीति नियम का पालन करें. कार्यव्यवस्था और अनुशासन बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय कार्योंको योजनानुसार आगे बढ़ाएं. आर्थिक विषयों पर फोकस बना रहेगा. बजट से चलने का प्रयास करेंगे. न्यायिक मामले उभर सकते हैं. अनजान से दूर रहें. कार्यविस्तार के मामले गति लेंगे.

प्रेम मैत्री- घर परिवार में सामान्य वातावरण बना रहेगा. जरूरी बातों में रुचि रखेंगे. निजी गतिविधियों पर फोकस रखें. आवश्यक निर्णय लें. विपक्षियों से सतर्क रहें. मितभाषी बने रहें. धूर्त लोगों से सावधानी बरतें. चर्चा संवाद में सहज रहें. सबसे तालमेल बनाकर रखें. रिश्तों में मेलजोल बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- वचन देने से बचें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. अनुशासन पर जोर रहेगा. व्यवस्थित दिनचर्या पर जोर रखेंगे. शारीरिक संकेतों पर ध्यान दें.

Advertisement

शुभ अंक : 1 3 और 9

शुभ रंग : चेरी रेड

आज का उपाय : महिषासुर मर्दिनी देवी कात्यायनी की पूजा साधना करें. लाल वस्तुओं एवं स्वर्णादि को भेंट करें. सूर्यदेव की पूजा वंदना करें. ओम् घृणिः सूर्याय नमः का जाप करें एवं अर्घ्य दें. कमतर की मदद करें.

---- समाप्त ----