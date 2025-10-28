scorecardresearch
 

आज 28 अक्टूबर 2025 धनु राशिफल: आर्थिक उन्नति बढ़त पर होगी, आय बढ़ाने में मदद मिलेगी

Aaj ka Dhanu Rashifal 28 October 2025, Sagittarius Horoscope Today: कामकाज में उम्मीद से बेहतर रहेंगे. आर्थिक उन्नति बढ़त पर होगी. नीतियां उत्साहित रखेंगी. आय बढ़ाने में मदद मिलेगी. लक्ष्यों को पाने में सफलता मिलेगी. तेजी से आगे बढ़ेंगे.

धनु- नवीन तौरतरीकों से सभी को प्रभावित करने में सफल रहेंगे. परिवार के लोगों की खुशी में उत्साह से शामिल होंगे. व्यक्तिगत मामले बेहतर बनेंगे. प्रबंधन के कार्य बनेंगे. सम्मान में वृद्धि होगी. बैंकिंग में रुचि लेंगे. अच्छी शुरूआत हो सकती है. प्रयास सफल होंगे. घर परिवार में शुभता सहजता बनाए रखेंगे. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. जीवन स्तर सुधार पर पाएगा. करियर व्यापार में सुधार आएगा. अतिभावुकता से बचेंगे. संपर्क संवाद संवार पाएंगे. अनुबंधों के योग बनेंगे.

नौकरी व्यवसाय- वाणिज्यिक गतिविधियों को प्रभावपूर्ण स्थिति रहेगी. व्यापार में सक्रियता आएगी. कला कौशल से जगह बनाएंगे. सफलता प्रतिशत ऊंचा रहेगा. पेशेवर प्रदर्शन बढ़त पर रहेगा. जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय विषयों में सहजता रहेगी. कामकाज में उम्मीद से बेहतर रहेंगे. आर्थिक उन्नति बढ़त पर होगी. नीतियां उत्साहित रखेंगी. आय बढ़ाने में मदद मिलेगी. लक्ष्यों को पाने में सफलता मिलेगी. तेजी से आगे बढ़ेंगे.

प्रेम मैत्री- मन के मामलों में मिठास बनी रहेगी. रिश्तों में अनुकूलन रहेगा. करीबियों में प्रभाव रखेंगे. सुख सुविधाएं बांटेंगे. चर्चा में स्पष्टता रखेंगे. संबंधों में सुधार होगा. प्रेम प्रयासों में शुभता रहेगी. भेंटवार्ता पर जोर रहेगा. पारिवारिक मामलों में सहज रहेंगे. सबको जोड़े रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- संवाद में प्रभावी रहेंगे. मनोबल व उत्साह बढ़ेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. व्यवस्थागत समस्याएं हल होंगी. सभी का ख्याल रखेंगे.

शुभ अंक : 1 2 3 और 9

शुभ रंग : केसरिया

आज का उपाय : महाबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. अनोखा सोचें.

