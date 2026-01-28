scorecardresearch
 
आज 28 जनवरी 2026 धनु राशिफल: उधार का लेनदेन न करें, मेहनत से परिणाम बढ़ाएंगे

Aaj ka Dhanu Rashifal 28 January 2026, Sagittarius Horoscope Today:

धनु - कार्यक्षेत्र में अधिकाधिक समय देने का भाव रहेगा. मेहनत और लगन से उचित परिणाम पाएंगे. पेशेवर सूझबूझ से कार्ययोजनाओं को गति देंगे. कामकाज में समयबद्धता बनाए रखेंगे. विभिन्न आर्थिक प्रयासों में अनदेखी से बचें. सहज सफलता बनी रहेगी. सेवा़़क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. अनुभवियों से बनाए रखेंगे. वरिष्ठों से मुलाकात सफल रहेगी. सामंजस्य पर जोर बढ़ाएंगे. परिस्थिति के अनुरूप निर्णय लेंगे. कामकाजी चर्चा संवाद पर फोकस रखेंगे. स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतेंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर सामान्य रहेगा. कारोबार में नियंत्रण बढ़ाएं. आर्थिक मामलों में स्पष्ट रहें. सेवाभावना बनाए रखेंगे. विपक्ष सक्रियता दिखाएगा. नौकरीपेशा अच्छा करेंगे. पेशेवर प्रयासों का सम्मान करें. जरूरी कार्य समय पर करें.

धन संपत्ति- आर्थिक चर्चाओं में सजग रहें.प्रलोभन से बचें. उधार का लेनदेन न करें. मेहनत से परिणाम बढ़ाएंगे. क्षमता में वृद्धि होगी. परिश्रम पर जोर रहेगा. कार्य व्यापार में सकारात्मक परिणाम बने रह सकते हैं. बजट से चलें.

प्रेम मैत्री- प्रेम और स्नेह में पहल से बचें. सामंजस्यता बढ़ाएं. मन के मामले संतुलित बने रहेंगे. रिश्तों में विनम्रता से काम लेंगे. संबंध पूर्ववत् रहेंगे. अनावश्यक चर्चा संवाद को टालेंगे. अपनों का मान सम्मान रखेंगे. धैर्य दिखाएंगे. अन्य की भावनाओं का आदर करेंगे. वादा वचन निभाएं.

स्वास्थ्य मनोबल- अतिउत्साह में नहीं आएंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा. लापरवाही से बचेंगे. लक्ष्य पूरे होंगे. समकक्ष सहयोगी होंगे. स्वास्थ्य संकेतों पर ध्यान दें.

शुभ अंक : 1 और 3

शुभ रंग : ऐप्पल ग्रीन

आज का उपाय : शिव-गौरी के पुत्र देवताओं में अग्रपूज्य भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. हरी वस्तुओं का दान व प्रयोग करें. निरंतरता बनाए रहें.

---- समाप्त ----
