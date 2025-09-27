scorecardresearch
 

Feedback

आज 27 सितंबर 2025 धनु राशिफल: धनु राशि वालों को दुश्मनों से रहना होगा सावधान, आर्थिक सजगता बनाए रखें

Aaj ka Dhanu Rashifal 27 September 2025, Sagittarius Horoscope Today: रिश्तों में संवाद बढ़गा. बड़प्पन से काम लें. विविध कार्यकारी मामले लंबित रह सकते हैं. विनम्रता बनाए रहेंगे.  लेनदेन पर ध्यान देंगे. न्यायिक विषयों में धैर्य बढ़ाएं.  यात्रा की संभावना रहेगी.

Advertisement
X
sagittarius horoscope
sagittarius horoscope

धनु - आर्थिक स्तर संतुलित बनाए रखें. बजट के अनुंरूप खर्च बढ़ाएं.  निवेश की अधिकता बनी रह सकती है. विदेश के कार्यों में रुचि रखेंगे.  रिश्तों में संवाद बढ़गा. बड़प्पन से काम लें.  विविध कार्यकारी मामले लंबित रह सकते हैं.  विनम्रता बनाए रहेंगे.  लेनदेन पर ध्यान देंगे. न्यायिक विषयां में धैर्य बढ़ाएं.  यात्रा की संभावना रहेगी.  लक्ष्यों को साधेंगे.  समन्वय का प्रयास रहेगा.  अधिकारीवर्ग सहयोगी होगा.  कामकाज सामान्य रहेगा.  जोखिम लेने से बचें.  अहंकार में न आएं. 

नौकरी व्यवसाय- करियर पूर्ववत् बना रहेगा.  व्यवसाय व्यापार में सावधानी रखेंगे.  लंबी यात्रा संभव है.  विविध कामकाजी मामला में न्यायिक विषय गति पा सकते हैं.  पेपरवर्क में गलती न करें.  कामकाज सामान्य रहेगा.  ठगी की आशंका है. 

धन संपत्ति- पूंजीगत खर्च बढ़ेगा.  निवेश के मामले गति लेंगे.  आर्थिक सजगता बनाए रहें.  नियमों का पालन बनाए रखें.  रुटीन प्रस्ताव प्राप्त होंगे.  व्यवस्था पर जोर देंगे.  भौतिक सुविधाएं व संसाधन बढ़ाएंगे.  उधार के लेनदेन से बचें. 

सम्बंधित ख़बरें

रिश्तेदारों से संबंधों में सुधार होगा, मन की टेंशन दूर होगी 
धनु राशि वाले सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे, जानिए कैसा रहेगा आज का दिन 
धनु: प्रॉपर्टी खरीदने का योग है, आपके खर्चे बढ़ेंगे 
धनु राशि वाले लाभ के अवसरों को गति देंगे, जानिए कैसा रहेगा आज का दिन 
धनु: उधार लेन-देन से बचना होगा, लड़ाई झगड़े से बचें 

प्रेम मैत्री- रिश्तों में सुख सौख्य बनाए रखेंगे.  संबंधों में गंभीरता दिखाएंगे.  अपनों के प्रति संवेदनशीलता बनाए रहें. चर्चा वार्ता में उतावली से बचें.  अवसर का इंतजार करें.  मित्रों और विश्वस्तों की अनदेखी न करें.  जल्दबाजी न दिखाएं.  सीख सलाह पर ध्यान दें.  प्रेम संबंध सामान्य रहेंगे. 

स्वास्थ्य मनोबल- भेंट के अवसर बनेंगे.  भूल न करने से बचें.  खानपान सामान्य रहेगा.  विरोधी सक्रिय रहेंगे. स्वास्थ्यगत लापरवाही न करें.  मनोबल बनाए रखें.  संकोच बना रहेगा. 

Advertisement

शुभ अंक : 3 8 और 9
 
शुभ रंग : पीतांबरी के समान

आज का उपाय : देवी मां की विधिवत् पूजा वंदना साधना करें.  दुर्गासप्तशती का पाठ करें.  हनुमानजी के दर्शन करें.  शनिदेव का स्मरण रखें.  निरंतरता रखें. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement