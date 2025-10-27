आज 27 अक्टूबर 2025 धनु राशिफल: आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे, टीम व प्रबंधन पर जोर बढ़ाएंगे

धनु - कार्य व्यापार में हितलाभ के अवसर बढ़ेंगे. प्रतिभा के प्रदर्शन से सब पर असर छोंड़ेंगे. रचनात्मक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा. नवीन प्रयासों में अनुकूलन रहेगा. व्यक्तिगत मामले बेहतर बनेंगे. सहज संकोच दूर होगा. कार्य व्यापार संवार लेंगे. अनुबंधों के योग बनेंगे. नवाचार पर बल बनाए रखेंगे. संबंधों में सुधार होगा. सभी प्रभावित होंगे. मेहमानों का आगमन संभव है. प्रियजन संग सुखकर वक्त बिताएंगे. सभी के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे. प्रेम स्नेह के प्रयास गति पाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- सभी मामलों को उचित दिशा में आगे बढ़ाएंगे. नौकरीपेशा उचित प्रदर्शन बनाए रहेंगे. बड़ों की आज्ञा मानेंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. टीम व प्रबंधन पर जोर बढ़ाएंगे. कामकाज की स्थिति में संवार आएगा.

धन संपत्ति- संपत्ति के विषयों में सहज स्थिति रहेगी. आय संवार पर रहेगी. आर्थिक मामले सकारात्मक रहेंगे. लाभ प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. जीत का भाव बना रहेगा. अपेक्षित सफलता के संकेत हैं. उल्लेखनीय मामले पक्ष में बनेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम स्नेह से सबको अपना बना लेने में सफल होंगे. निजी मामले अनुकूल रहेंगे. घर में सुख सौख्य रहेगा. शुभ सूचनाएं साझा करेंगे. मन के मामलों में प्रभावी रहेंगे. संबंधों में सक्रियता आएगी. भेंटवार्ता पर जोर रहेगा. रिश्तों का ध्यान रखेंगे. मित्र संबंधों को बल मिलेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- सबका ख्याल रखेंगे. बड़प्पन से काम लेंगे. व्यवस्थागत समस्याएं हल होंगी. मनोबल उत्साह बढ़ेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

शुभ अंक : 1 2 3 और 9

शुभ रंग : केशरिया

आज का उपाय : भगवान कार्तिकेय सहित महादेव शिवशंकर के परिवार की पूजा करें. ओम् नमः शिवाय का जाप करें. सृजन बढ़ाएं.

