आज 27 जनवरी 2026 धनु राशिफल: धनु राशि वाले अनैतिक कार्यों से रखें दूरी, सफलता के नशे में आ सकता है घमंड

Aaj ka Dhanu Rashifal 27 January 2026, Sagittarius Horoscope Today: बौद्धिक पक्ष मजबूत रहेगा. महत्वपूर्ण कार्यों को तेजी से करेंगे. पेशेवरता बनाए रहेंगे. भावनात्मक बातों में सहजता बनाए रहेंगे. मित्रों के साथ सुखकर समय बिताएंगे. कार्ययोजनाओं को उत्साह से पूरा करेंगे.

धनु - मित्रों के साथ सुखद व मनोरंजक यात्रा पर जा सकते हैं. मन की कहने में सहज रहें. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. निजी संबंधों में सुधार होगा. लाभ में वृद्धि होगी. मित्रों का सहयोग समर्थन पाएंगे. भ्रमण मनोरंजन में रुचि रहेगी. सीखने सिखाने पर जोर देंगे. बौद्धिक पक्ष मजबूत रहेगा. महत्वपूर्ण कार्यों को तेजी से करेंगे. पेशेवरता बनाए रहेंगे. भावनात्मक बातों में सहजता बनाए रहेंगे. मित्रों के साथ सुखकर समय बिताएंगे. कार्ययोजनाओं को उत्साह से पूरा करेंगे. परीक्षा में अच्छा करेंगे.

नौकरी व्यवसाय- वाणिज्यिक सफलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. सभी क्षेत्रों में प्रदर्शन बेहतर होगा. विभिन्न स्त्रोतों से आय बनेगी. लक्ष्यों को साधेंगे. करियर पर फोकस होगा. अनुकूल वातावरण का लाभ उठाएंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक समीकरण बेहतर बने रहेंगे. महत्वपूर्ण प्रयासो में विविध परिणाम सकारात्मक रहेंगे. कार्यक्षेत्र में बचत पर जोर बना रहेगा. लाभ पक्ष सुधरेगा. तेजी से काम लेंगे. लेनदेन की चर्चाएं सफल होंगी.

प्रेम मैत्री- प्रेम संवार पर रहेगा. घर में सुख सौख्य की संरचना बनेगी. प्रियजनों के विश्वास को बल मिलेगा. परिजनों से मेलजोल में रुचि रहेगी. भावनात्मक रूप से मजबूती पाएगा. निजी विषयों में प्रभावी रहेंगे. सामंजस्यता बनाए रखेंगे. करीबियों के साथ यात्रा पर जाएंगे. सुख सौख्य से समय बिताएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- जरूरी व कामकाज में तेजी रहेगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. व्यक्तित्व प्रभावशाली होगा. बड़ों की सुनेंगे. सक्रिय रहेंगे. मनोबल बढ़ेगा.

शुभ अंक : 2, 3 और 9

शुभ रंग : गुड़ समान

आज का उपाय : महाज्ञानी महाबली हनुमानजी पर चोला चढ़ाएं. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. पहल पराक्रम बनाए रखें

