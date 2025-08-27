scorecardresearch
 

आज 27 अगस्त 2025 धनु राशिफल: धनु राशि वालों को मिलेगा वरिष्ठों का साथ, न करें ये एक गलती

Aaj ka Dhanu Rashifal 27 August 2025, Sagittarius Horoscope Today: समय प्रबंधन बेहतर होगा. सकारात्मक परिणाम बनेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. उल्लेखनीय प्रदर्शन बना रहेगा. समर्थन का भाव रखेंगे.

धनु - आर्थिक योजनाओं को समर्थन मिलेगा. मान सम्मान व प्रभाव में वृद्धि होगी. सहज संवाद बनाए रखेंगे. पेशेवर वार्ताएं संवरेंगी. समय प्रबंधन बेहतर होगा. सकारात्मक परिणाम बनेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. उल्लेखनीय प्रदर्शन बना रहेगा. समर्थन का भाव रखेंगे. वरिष्ठों का सहयोग बना रहेगा. संबंधों में सामंजस्यता बढ़ेगी. करियर व्यापार में वरिष्ठों के सहयोग पाएंगे. पेशेवरजन निसंकोच आगे बढ़ेंगे. जिम्मेदारों और वरिष्ठों का सहयोग रहेगा. इच्छित परिणमों से उत्साहित रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय-  कार्यक्षेत्र में अप्रत्याशित लाभ बनेंगे. लक्ष्य साधने पर जोर देंगे. विभिन्न मामलों में नेतृत्व को बल मिलेगा. पेशेवर लेनदेन में गति आएगी. कार्य योजनाएं सफल होंगी. वाणिज्य मौके भुनाएंगे.

धन संपत्ति-  पैतृक एवं प्रशासनिक पक्ष मजबूत बना रहेगा. धनसंपत्ति के कार्य संवरेंगे. विभिन्न स्त्रोतों से लाभ की संभावना रहेगी. धन संपत्ति के विषयों में रुचि बढ़ेगी. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम में आपसी विश्वास व सहजता बनाए रहेंगे. करीबी सहयोगी होंगे. प्रियजनों की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. आपसी तालमेल बढ़ेगा. संबंध सुखकर रहेंगे. व्यक्तिगत पक्ष मजबूत होगा. सभी का भरोसा जीतेंगे. सुखद पल साझा करेंगे. मित्रों का ध्यान रखेंगे. सहयोग की भावना रखेंगे. प्रियजन विश्वसनीय रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सहभागिता व संतुलन रखेंगे. व्यवस्था पर जोर बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. सुख सौख्य बढ़ेगा. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. मनोबल बढ़ा रहेगा.

शुभ अंक : 3 8 9  

शुभ रंग : ऐप्पल ग्रीन

आज का उपाय : विद्या बुद्धि के दाता सिद्धीविनायक भगवान श्रीगणेशजी की पूजा वंदना स्थापना करें. मोदकों का भोग लगाएं. पान इत्यादि चढ़ाएं. हरी वस्तुओं का दान करें. वचन पूरा करें.

