आज 26 सितंबर 2025 धनु राशिफल: धनु राशि वाले सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे, जानिए कैसा रहेगा आज का दिन

Aaj ka Dhanu Rashifal 26 September 2025, Sagittarius Horoscope Today: महत्वपूर्ण कार्यों में गति आएगी. मित्र मददगार रहेंगे. प्रबंधन में प्रभाव बढ़ाएंगे. प्रभावी प्रदर्शन करेंगे. बहुमुखी प्रतिभा संवरेगी. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा. कार्यक्षेत्र में अनुकूलता रहेगी.

धनु - आर्थिक निर्णयों को तेजी से लेने और कार्य योजनाओं को मूर्त रूप देने का प्रयास बना रहेगा. पेशेवर अनुबंधों में उत्साह दिखाएंगे. लेनदेन में सहज संकोच बढ़ेगा. लंच से पहले महत्वपूर्ण कार्य पूरे करें. लाभ प्रभाव सहज बना रहेगा. जिम्मेदारों से भेंट बढ़ाएंगे. लाभ प्रतिशत अच्छा बना रहेगा. महत्वपूर्ण कार्यों में गति आएगी. मित्र मददगार रहेंगे. प्रबंधन में प्रभाव बढ़ाएंगे. प्रभावी प्रदर्शन करेंगे. बहुमुखी प्रतिभा संवरेगी. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा. कार्यक्षेत्र में अनुकूलता रहेगी.

नौकरी व्यवसाय- जिम्मेदार वर्ग का सहयोग रहेगा. पेशेवर विषयों में सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. व्यावसायिक प्रयास बल पाएंगे. विभिन्न कार्यों में उत्साह दिखाएंगे. आर्थिक उपलब्धियों को प्राप्त करेंगे. बड़ों का सानिध्य बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- वाणिज्यिक लक्ष्य पाने पर बल रखें. मामले लंबित न छोड़े. भेंटवार्ता में प्रभावी रहेंगे. वित्त प्रबंधन का लाभ उठाएंगे. हितप्रद परिणामों से उत्साहित रहेंगे. अधिकारियों का समर्थन रहेगा. वार्ताएं सफल होंगी.

प्रेम मैत्री- मन के मामलों में उत्साह बना रहेगा. रिश्तों में सकारात्मकता रहेगी. प्रेम स्नेह के मामले बल पाएंगे. रिश्ते मधुर रहेंगे. गरिमा गोपनीयता का ध्यान रखेंगे. स्वजनों के हित साधेंगे. आनंद का वातावरण रहेगा. सरप्राइज दे सकते हैं. भावनात्मक संवाद में सफलता मिलेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- निसंकोच रहेंगे. आकर्षण बनाए रखेंगे. लक्ष्य बनेंगे. व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा. जीवनशैली संवरेगी. उत्साह मनोबल रहेगा. व्यक्तिगत उपलब्धि बढ़ेगी.

शुभ अंक : 3 6 और 8

शुभ रंग : पाइनेपल

आज का उपाय : सौरमंडल की अधिष्ठात्री देवी मां कुष्मांडा की पूजा वंदना एवं जप साधना करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. वस्त्राभूषण भेंट करें. जल्दी उठने की आदत बनाए रखें.

