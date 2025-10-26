scorecardresearch
 

Feedback

आज 26 अक्टूबर 2025 धनु राशिफल: निवेश की संभावनाएं बनी रहेंगी, लाभ बेहतर बना रहेगा

Aaj ka Dhanu Rashifal 26 October 2025, Sagittarius Horoscope Today: सभी प्रभावित होंगे. रिश्तों में सहकार बना रहेगा. लेनदेन सहज सहयोग बना रहेगा. वाणी व्यवहार पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. आत्मविश्वास बढ़ेगा.

Advertisement
X
sagittarius horoscope
sagittarius horoscope

धनु - हर क्षेत्र में अपेक्षा से अच्छा प्रदर्शन बना रहेगा. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. करियर संवार पर रहेगा. रचनात्मक विषयों में रुचि बढ़ेगी. आधुनिक मामले पक्ष में बनेंगे. कारोबारी सौदे व समझौते गति लेंगे. स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे. परिवार का साथ सहयोग रहेगा. जिम्मेदारी निभाएंगे. सक्रियता से जगह बनाएंगे. सभी प्रभावित होंगे. रिश्तों में सहकार बना रहेगा. लेनदेन सहज सहयोग बना रहेगा. वाणी व्यवहार पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. आत्मविश्वास बढ़ेगा.

नौकरी व्यवसाय- कामकाजी चर्चाओं में सहजता रहेगी. सृजनशीलता को बल देंगे. रचनात्मक सोच बनाए रखेंगे. कारोबारी गतिविधियों में अनुकूलता प्रतिशत ऊंचा रहेगा. दीर्घकालिक योजनाएं आगे बढ़ाएंगे. पेशेवर चर्चाओं को बढ़ावा मिलेगा.

धन संपत्ति- आर्थिक स्थिति बेहतर होगी. वाणिज्यिक योजनाएं आकार लेंगी. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. नवाचार के मामले आगे बढ़ेंगे. वरिष्ठों से भेंट होंगी. निवेश की संभावनाएं बनी रहेंगी. लाभ बेहतर बना रहेगा. धनधान्य में वृद्धि होगी.

प्रेम मैत्री- कलात्मकता और भावनात्मकता से अपनों को प्रसन्न रहेकंगे. परिजनों का ख्याल रखेंगे. तालमेल बढ़ाएंगे. रिश्तों में प्रभावी ढंग से बात रखेंगे. प्रियजनों को महत्व देंगे. प्रेम स्नेह के मामलों को गति देंगे. पारिवारिक संबंध बेहतर होंगे. मित्रों का सहयोग रहेगा.

सम्बंधित ख़बरें

धनु: विदेश से संबंधित काम बनेंगे, मन की चिंता दूर होगी 
शनिवार के दिन धनु राशि वाले लक्ष्यों पर रखेंगे फोकस, करें हनुमान जी की उपासना 
धनु: भाग्य का साथ मिलेगा, रिश्तेदारों से संबंधों में सुधार होगा 
धनु राशि वाले दिखावे से रहें सावधान, समकक्षों का साथ सहयोग पाएंगे 
धनु राशि वाले धन संपत्ति में पाएंगे वृद्धि, कामकाज में अच्छा प्रदर्शन करेंगे 


स्वास्थ्य मनोबल- करीबी की खुशी बढ़ाएंगे. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. सहजता सजगता से बात रखेंगे. योजनानुसार आगे बढ़ेंगे. शारीरिक समस्याएं हल होंगी.

शुभ अंक : 1 3 8 और 9
शुभ रंग : स्वर्णिम
आज का उपाय : सूर्यदेव को अर्घ्य दें. ओम् सूर्याय नमः का जाप करें. मेवे मिश्री का प्रसाद बांटें. नवीनता बढ़ाएं.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement