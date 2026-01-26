आज 26 जनवरी 2026 धनु राशिफल: जोखिम उठाने का भाव रहेगा, पद प्रभाव बढ़त पर बना रहेगा

धनु - कारोबारी अनुबंधों में तेजी आएगी. लक्ष्य के प्रति स्पष्टता बनाए रहेंगे. प्रियजनों से भेंट के अवसर बनेंगे. विभिन्न कार्यों में पद प्रतिष्ठा बनी रहेगी. हितलाभ में वृद्धि होगी. शिक्षण प्रशिक्षण पर जोर रहेगा. महत्वपूर्ण विषयों को आगे बढ़ाएंगे. परिवार के साथ समय बिताएंगे. सकारात्मकता बनी रहेगी. संबंधों में संवेदनशीलता बनाए रहेंगे. करीबियों को वक्त देंगे. अपनों की खुशी के लिए प्रयास बढ़ाएंगे. उधार से बचेंगे. समकक्षों का साथ बना रहेगा. उत्साह से कार्य करेंगे.

नौकरी व्यवसाय - उन्नति और विकास की राह पर प्रगतिशील रहेंगे. व्यावसायिक स्तर अच्छा रहेगा. विविध गतिविधियां में आगे रहेंगे. स्पर्धा को बढ़ावा देंगे. जरूरी प्रशिक्षण पर जोर बढ़ाएंगे. लक्ष्य पर फोकस रहेगा.

धन संपत्ति - आर्थिक संवार बनी रहेगी. अवसरों को भुनाएंगे. हित संरक्षण व संग्रह को बढ़ावा मिलेगा. प्रलोभन में नहीं आएंगे. जोखिम उठाने का भाव रहेगा. लाभ संवार पाएगा. पद प्रभाव बढ़त पर बना रहेगा.

प्रेम मैत्री- प्रिय की खुशी को बढ़ाएंगे. सबसे तालमेल बनाए रखेंगे. करीबियों पर विश्वास जीतेंगे. महत्वपूर्ण बात साझा करेंगे. संबंधों का लाभ मिलेगा. रिश्ते संवार पाएंगे. मित्रों को समय देंगे. सबका साथ बना रहेगा. अपनों के साथ हर्ष आनंद से क्षण बिताएंगे. भ्रमण व मनोरंजन के अवसर बढ़ेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- लक्ष्य साधेंगे. निजी विषयों में रुचि रखेंगे. सजगता बढे़गी. सेहत अच्छी रहेगी. व्यक्तित्व आकर्षक बना रहेगा. जीवनशैली बेहतर बनाएंगे.

शुभ अंक : 1 2 और 3

शुभ रंग : भगवा

आज का उपाय : ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. आदिदेव महादेव शिवशंकर की पूजा और अभिषेक करें. शिक्षण बढ़ाएं.

