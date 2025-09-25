scorecardresearch
 

आज 25 सितंबर 2025 धनु राशिफल: धनु राशि वाले लाभ के अवसरों को गति देंगे, जानिए कैसा रहेगा आज का दिन

Aaj ka Dhanu Rashifal 25 September 2025, Sagittarius Horoscope Today: पेशेवर बड़ी उपलब्धियां को प्राप्त कर दिखाएंगे. महत्वपूर्ण अवसरों को भुनाएंगे. कार्य कुशलता बढ़ेगी. अध्ययन अध्यापन में अच्छा करेंगे. कार्यविस्तार की योजनाएं बनेंगी.

धनु - आर्थिक एवं व्यावसायिक समीकरणों को बेहतर बनाए रखेंगे. योजनाओं के संचालन में सफल होगे. मित्रों व सहकर्मियों का साथ रहेगा. परीक्षा प्रतिस्पर्धा बनाए रखेंगे. प्रबंधन संवार पर रहेगा. कारोबारी संबंध बल पाएंगे. प्रतिभा प्रदर्शन में तेजी लाएंगे. आवश्यक कार्यों को सक्रियता दिखाएंगे. चहुंओर सूझबूझ बनाए रखेंगे. पेशेवर बड़ी उपलब्धियां को प्राप्त कर दिखाएंगे. महत्वपूर्ण अवसरों को भुनाएंगे. कार्य कुशलता बढ़ेगी. अध्ययन अध्यापन में अच्छा करेंगे. कार्यविस्तार की योजनाएं बनेंगी.

नौकरी व्यवसाय - लाभ के अवसरों को गति देंगे. पेशेवर सहयोगी होंगे. महत्वपूर्ण भेंट मुलाकात होगी. निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे. कार्य विस्तार की सोच रखेंगे. शुभ सूचना प्राप्त होगी. अधिकाधिक समय देंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे.

धन संपत्ति- रचनात्मक कार्य बनेंगे. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे. नियमों का पालन करेंगे. संग्रह संरक्षण में बेहतर बने रहेंगे. आर्थिक गतिविधियों में प्रभावी बने रहेंगे. वित्तीय मामलों में अनुकूलन रहेगा. निर्णय पक्ष में बनेंगे.

प्रेम मैत्री- आपस में उत्साह सहकार व भरोसा बनाए रखेंगे. परिचित का समर्थन पाएंगे. संबंधों में सकारात्मकता बढ़ेगी. प्रियजनों के साथ भ्रमण पर जा सकते हैं. प्रेम प्रदर्शन के अवसर बनेंगे. निजी मामलों में धैर्य रखेंगे. आकर्षक प्रस्ताव पाएंगे. रिश्तों में सामंजस्य रहेगा. प्रेम नेह बल पाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- रहन सहन में सुधार आएगा. व्यक्तित्व पर जोर बनाए रखेंगे. व्यक्तित्व में बेहतर रहेंगे. करीबियों से सुख साझा करेंगे. मनोबल उूंचा रहेगा. स्वास्थ्य संवरेगा.

शुभ अंक : 3 6 7 9

शुभ रंग : सिंदूरी लाल

आज का उपाय : विनायक चतुर्थी का व्रत का संकल्प बनाए रखें. मां चंद्रघंटा की पूजा उपासना करें. लाल पीली वस्तुओं का दान करें. ललिता स्त्रोत का पाठ करें. फोकस रखें.

