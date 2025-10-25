scorecardresearch
 

आज 25 अक्टूबर 2025 धनु राशिफल: शनिवार के दिन धनु राशि वाले लक्ष्यों पर रखेंगे फोकस, करें हनुमान जी की उपासना

Aaj ka Dhanu Rashifal 25 October 2025, Sagittarius Horoscope Today: रिश्तेदारों का समर्थन प्राप्त होगा. अपनों के लिए प्रयासरत रहेंगे. खर्च निवेश में सजगता रखेंगे. आत्मसम्मान का भाव बढ़ेगा. कामकाज सामान्य रहेगा.

धनु - खर्च की अधिकता के कारण बजट पर दबाव बना रह सकता है. नीति नियम का पालन बनाए रखेंगे. कार्य प्रदर्शन में दबाव बना रहेगा. जिम्मेदारियों को निभाने में लापरवाही न दिखाएं. सामंजस्य का प्रयास रखें. निवेश संबंधी गतिविधियों में रुचि रखेंगे. रिश्तेदारों का समर्थन प्राप्त होगा. अपनों के लिए प्रयासरत रहेंगे. खर्च निवेश में सजगता रखेंगे. आत्मसम्मान का भाव बढ़ेगा. कामकाज सामान्य रहेगा. यात्रा हो सकती है. दान धर्म में रुचि बढ़ेगी. जल्दबाजी न दिखाएं.

नौकरी व्यवसाय- आवश्यक कार्यों को समय पर पूरा करेंगे. पेशेवर विषयों में भाग लें. लाभ एवं विस्तार को बल मिलेगा. आर्थिक वाणिज्यिक मामले सामान्य बने रहेंगे. करियर व्यापार में निरंतरता लाएं. न्रूयिक विषयों को उत्साहित रहें.

धन संपत्ति- बजट के अनुरूप् कार्य करें. लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ें. अनजान से दूर रहें. खर्च पर नियंत्रण बढ़ाएं. मेहनत से लक्ष्य पाएंगे. निवेश व विस्तार के कार्यों से जुड़ेंगे. विभिन्न मामलों में सजगता रखेंगे. अवरोध बने रह सकते हैं.

प्रेम मैत्री- रिश्तों में सुधार की कोशिशें रंग लाएंगी. साझा का प्रयास बना रहेगा. वार्ता सहजता से आगे बढ़ेंगे. करीबियों से मेलजोल बढ़ाएंगे. प्रेम स्नेह में धैर्य से काम लेंगे. संवेदनशीलता पर नियंत्रण रखेंगे. विपक्षियों से सतर्क रहेंगे. मितभाषी रहेंगे. धूर्त लोगों से सतर्क रहें. आवश्यक निर्णय ले सकते हैं.

स्वास्थ्य मनोबल- प्रबंधन व अनुशासन पर जोर रहेगा. व्यवस्थित दिनचर्या रखें. वचन देने से बचें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. शारीरिक संकेतों पर ध्यान देंगे. मनोबल बढ़ाएं.

शुभ अंक : 3 7 8 और 9

शुभ रंग : पीतांबरी

आज का उपाय : भक्तशिरोमणि हनुमानजी के दर्शन करें. शनिदेव से जुड़ी वस्तुओं का दान बढ़ाएं. सबकी सहायता करें.

