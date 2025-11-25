आज 25 नवंबर 2025 धनु राशिफल: धनु राशि वाले आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे, महत्वपूर्ण कार्यों पर फोकस बढ़ाएंगे

धनु - अतिथियों का आदर सत्कार करें. श्रेष्ठ कार्यों मंे समय देंगे. वाणी व्यवहार में मिठास बनी रहेगी. सभी को अच्छे व्यवहार से प्रभावित करेंगे. शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे. आनंद का वातावरण रहेगा. जीवन स्तर भव्यता पाएगा. धन संपत्ति में वृद्धि होगी. संस्कार परंपराओं को बल देंगे. साख सम्मान और लोकप्रियता बढ़ेगी. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. वचन निभाने में आगे रहेंगे. इच्छित वस्तु मिल सकती है. स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे. प्रेम और विश्वास बढ़ेगा. संग्रह संरक्षण में रुचि लेंगे.

नौकरी व्यवसाय - कामकाज में उत्साह बना रहेगा. महत्वपूर्ण कार्यों पर फोकस बढ़ाएंगे. सकारात्मक परिस्थितियों का लाभ उठाएंगे. पद प्रभाव और प्रतिष्ठा बढत पर बने रहेंगे. व्यवस्था को बल देंगे.

धन संपत्ति- निर्णय में सहज रहेंगे. परंपरागत व्यवसाय स्थापित करने की सोच बनी रहेगी. विविध प्रयासों को पूरा करेंगे. आर्थिक विषय प्रभावी बने रहेंगे. बचत व संग्रह पर जोर बना रहेगा.

प्रेम मैत्री- इच्छित संदेश मिलेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. संबंधों का लाभ मिलेगा. जिम्मेदारी उठाएंगे. चर्चा संवाद को बढ़ावा देंगे. परिजनों से तालमेल बढ़ेगा. रिश्तों में सुधार होगा. वाणी व्यवहार में बेहतर रहेंगे. सभी से जुड़ाव बढ़ाएंगे. मित्रगण सहायक होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- चहुंओर अनुकूलन बना रहेगा. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. प्रभाव में वृद्धि होगी. भरोसा जीतेंगे. साज संवार बढ़ाएंगे. खानपान पर ध्यान देंगे. प्रखरता से बात रखेंगे.

शुभ अंक: 3 7 और 9

शुभ रंग: सनराइज

आज का उपाय: महावीर हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. साज सज्जा बढ़ाएं.

