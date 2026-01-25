आज 25 जनवरी 2026 धनु राशिफल: संवाद बढ़ाएंगे, संबंधां को संवारेंगे

धनु - घर में खुशियों को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे. परिवार से तालमेल बनाए रखें. कार्यक्षेत्र में सभी प्रसन्न होंगे. पेशेवर मामलों में साहस पराक्रम बढ़ेगा. महत्वपूर्ण मामले गति लेंगे. निजी गतिविधियों में रुचि बनी रहेगी. बड़ों के प्रति आदर स्नेह बनाए रखें. शासन सत्ता से लाभ बढ़त पर रहेगा. विविध कार्योंं से जुड़ेंगे. पैतृक विषय पक्ष में रहेंगे. रीति नीति पर अमल रखेंगे. तर्कशील बने रहेंगे.योजनाएं उम्मीद के अनुरूप रहेंगी. आर्थिक उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा.

नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में संवार बनी रहेगी. पेशेवर मामलों में अनुकूलता प्रतिशत बढ़ा रहेगा. संपर्क संवाद अच्छा रहेगा. व्यवस्था को मजबूती देंगे. उद्योग व्यापार में प्रस्ताव मिलेंगे. कार्यस्थल पर समय देंगे.



धन संपत्ति- आर्थिकी संवार पाएगी. नौकरीपेशा के लिए अवसर बढ़ेंगे. योजना से कार्य करेंगे. व्यवस्था पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. भेंट मिल सकती है. आर्थिक मामले पक्ष में बनेंगे. लाभ के अवसरो में वृद्धि होगी.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक विषयों में धैर्य से काम लें. जिद व अहंकार मे नहीं आएं. पारिवारिक मामले सुखद रहेंगे. सरलता से बात रखें. प्रेम स्नेह में सहजता रहेगी. आपसी मेलजोल को बढ़ाएंगे. मन की कह पाएंगे. प्रियजनों की खुशी बढ़ाएंगे. अपनों से प्रेम स्नेह के संवाद बढ़ाएंगे. संबंधां को संवारेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- लक्ष्य पर फोकस रहेगा. व्यवहारिक पक्ष मजबूत रहेगा. वचन वादा निभाएं. वरिष्ठों से सलाह लें. रुटीन संवारें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

शुभ अंक : 1 3 7 और 9

शुभ रंग : सनराइज

आज का उपाय : सूर्यदेव को अर्घ्यं दें. ओम् सूर्याय नमः एवं ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. सूखे मेवे एवं मिश्री बांटें. आशंकाएं न रखें.

---- समाप्त ----