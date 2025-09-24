आज 24 सितंबर 2025 धनु राशिफल: लक्ष्यों की प्राप्ति होगी, प्रतिस्पर्धा का भाव रखेंगे

धनु - करियर में तेज सुधार के संकेत हैं. लाभ में वृद्धि से उत्साह बना रहेगा. कारोबार में अपेक्षित प्रयास और उन्न्नति बनाए रखेंगे. प्रतिभा से इच्छित परिणाम पाएंगे. प्रबंधन में सफलता बढ़ेगी. श्रेष्ठ कार्योंं को निसंकोच आगे बढ़ाएंगे. नियंत्रित जोखिम उठाएंगे. परस्पर सहयोग की सोच रखेंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव रहेगा. लाभ और प्रभाव में वृद्धि बनी रहेगी. विभिन्न प्रयासों में शुभता बढ़ेगी. संवाद संपर्क प्रभावशाली बना रहेगा. नवीन अवसर बढ़ेंगे. प्रलोभन से बचेंगे. उमंग उत्साह से काम लेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कामकाज में उछाल बना रहेगा. लाभ और प्रबंधन बेहतर रहेगा. पेशेवर मामले सकारात्मक बनेंगे. अनुकूलता का प्रतिशत ऊंचा होगा. लेनदेन में प्रभावी रहेंगे. लक्ष्यों की प्राप्ति होगी. प्रतिस्पर्धा का भाव रखेंगे.

धन संपत्ति-- लाभ और विस्तार में वृद्धि होगी. हितलाभ बढ़ाने का प्रयास होगा. विभिन्न उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा. आर्थिक विषयों में सक्रियता रहेगी. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. साख सम्मान व फोकस बनाए रखेंगे.

प्रेम मैत्री- व्यक्तिगत संबंधो में मिठास बढ़गी. मित्रगण साथ निभाएंगे. रिश्ते उम्मीद से अच्छे बने रहेंगे. भावनात्मक मामलों में संतुलन रखेंगे. प्रियजनों में स्नेह विश्वास बढ़ेगा. मन के मामले पक्ष में बने रहेंगे. एक दूसरे का ख्याल रखेंगे. परिचितों का समर्थन पाएंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. प्रेम पक्ष मजबूत रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व आकर्षक् रहेगा. निजी प्रदर्शन में आगे रहेंगे. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. भेंटवार्ता में सफल रहेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मनोबल और उत्साह बढ़ेगा.

शुभ अंक : 3 6 और 9

शुभ रंग : पाइनेपल

आज का उपाय : देवी मां चंद्रघंटा की पूजा वंदना साधना करें. साधक प्रकृति की सूक्ष्म ध्वनियों को सुनें समझें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. यथायोग्य दान दें.

