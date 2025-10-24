आज 24 अक्टूबर 2025 धनु राशिफल: धनु राशि वाले दिखावे से रहें सावधान, समकक्षों का साथ सहयोग पाएंगे

धनु - खर्च निवेश के अवसर बने रहेंगे. मेहनत से कार्य साधने का प्रयास होगा. पेशेवर अपेक्षित सफलता पाएंगे. कामकाजी जिम्मेदारियों को निभाएंगे. कार्यों में स्पष्टता बढ़ाएंगे. विविध विषयों में फोकस बनाए रखेंगे. दूर देश के मामलों में उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन रहेगा. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे. सभी मामलों में अनुशासन रखेंगे. रोग उभर सकते हैं. लोगों पर अतिभरोसा न करें. विनम्र रहें. सीख सलाह और समय प्रबंधन को मजबूती देंगे. विरोधियों की सक्रियता बनी रहेगी. कार्य व्यापार में रुटीन संवारें.

नौकरी व्यवसाय- अनुबंधों को स्पष्ट बनाएं. लेनदेन के प्रति संवेदनशील रहें. ढिलाई व लापरवाही से लाभ प्रभावित होंगे. मिश्रित परिणाम बनेंगे. कारोबार में अच्छा करेंगे. निर्देशों का पालन रखेंगे. रुटीन पर ध्यान देंगे.

धन संपत्ति- जोखिम लेने में धैर्य दिखाएं. अनावश्यक दबाव में न आएं. लाभ का प्रतिशत सामान्य रहेगा. बहस विवाद से बचें. लेनदेन में स्पष्ट रहें. तुरत प्रतिक्रिया न दें. वित्तीय फैसलों में पहल से बचें. दिखावे से बचें.

प्रेम मैत्री- भेंट चर्चा पर जोर बनाए रखेंगे. समकक्षों का साथ सहयोग पाएंगे. सहयोगियों की सलाह सुनें. वार्ता के लिए समय निकालें. प्रियजनों की अनदेखी से बचें. रिश्तों में अनुकूलता रहेगी. संबंधों में सरलता बढ़ाएंगे. प्रेम में संतुलन रखें. सहज संकोच बना रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- वादविवाद टालें. असहज स्थिति में नहीं आएं. जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे. मनोबल बना रहेगा. योग प्राणायाम बढ़ाएं. सक्रियता बनाए रखें.

शुभ अंक : 3 6 और 7

शुभ रंग : कांसे के समान

आज का उपाय : देवी मां की पूजा वंदना करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. चांदी दान दें. बहकावे में न आएं.

