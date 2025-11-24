आज 24 नवंबर 2025 धनु राशिफल: उत्साह रखेंगे, मनोबल ऊंचा रहेगा

धनु - नए अंदाज से कार्य करने और आधुनिक प्रयासों को आगे बढ़ाने में रुचि लेंगे.चहुंओर शुभता का संचार बना रहेगा.इच्छित लक्ष्य की ओर अग्रसर रहेंगे.साख सम्मान में वृद्धि होगी.श्रेष्ठ प्रस्ताव प्राप्त होंगे.लाभ उम्मीद के अनुरूप रहेगा.वाणी व्यवहार प्रभावी रहेगा.नवाचार को बल मिलेगा.शुभ सूचना प्राप्त हो सकती है.साहस पराक्रम से आगे बढ़ेंगे.रचनात्मकता बनी रहेगी.प्रियवस्तु की प्राप्ति होगी.सुख सौख्य बढ़ेगा.परिजनों का सहयोग पाएंगे.सफलता से उत्साहित रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर व्यापार में लाभ प्रतिशत ऊंचा रहेगा.तेजी से काम लेंगे.प्रभावपूर्ण प्रदर्शन बना रहेगा.जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे.महत्वपूर्ण विषयों पर फोकस बढ़ा रहेगा.साख बढ़ाने में सफल होंगे.

धन संपत्ति- धन संपत्ति के मामले अनुकूल रहेंगे.बचत के प्रयासों में सक्रियता रखेंगे.विविध गतिविधियों में तेजी रखेंगे.साज संवार पर बल देंगे.अनोखी कोशिशों से वित्तीय स्थिति मजबूत बनाए रहेंगे.

प्रेम मैत्री- सुखप्रद वातावरण से घर में हर्ष आनंद बढ़ेगा.अपनों के साथ खुशियों को साझा करेंगे.लोगों की बात धैर्य से सुनेंगे.सभी से सकारात्मक व्यवहार रहेगा.जरूरी बात कहेंगे.सुखद पल बनेंगे.प्रियजनों के लिए समय निकालेंगे.साथ विश्वास पाएंगे.परिजनों व मित्रों के साथ भ्रमण पर जा सकते हैं.

स्वास्थ्य मनोबल- जीवनशैली आकर्षक रहेगी.सामंजस्यता व लोकप्रियता बढ़ेगी.स्वास्थ्य समस्याएं दूर होंगी.खानपान आकर्षक रहेगा.व्यक्तित्व संवरेगा.उत्साह रखेंगे.मनोबल ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक: 1 3 और 7

शुभ रंग: सनराइज

आज का उपाय: भगवान सूर्य की पूजा उपासना करें.सूखे फल मेवों का प्रसाद बांटें.व्रत संकल्प रखें.नवाचार बढ़ाएं.

