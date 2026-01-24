आज 24 जनवरी 2026 धनु राशिफल: धनु राशि वाले आर्थिक मजबूती का लाभ उठाएंगे, रिश्तों में धैर्य से कदम आगे बढ़ाएं

धनु - घर में समय देने का भाव रहेगा. छोटी बातों के प्रति अतिसंवेदनशीलता से बचें. भवन वाहन की खरीदी पर विचार कर सकते हैं. स्वार्थ की भावना से बचें. रक्त संबंधियों को आदर दें. पेशेवर प्रयासों को बल मिलेगा. आर्थिक गतिविधियों में तेजी रहेगी. समकक्ष वर्ग सहयोगी रहेगा. संकीर्णता को त्यागें. बड़प्पन से काम लें. बड़ों का सम्मान बनाए रखें. विनम्रता से काम लें. पारिवारिक संबंधों में संवेदनशीलता बनाए रखेंगे. व्यक्तिगत प्रदर्शन में मनोबल बढ़ा रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- आर्थिक मजबूती का लाभ उठाएंगे. सकारात्मकता का लाभ उठाएंगे. आवश्यक कार्यां पर फोकस बढ़ाए रहेंगे. विविध लक्ष्यों को पूरा करेंगे. कामकाजी व्यवस्था को बल देंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक लाभ संवार पर रहेगा. व्यवस्था को संवारेंगे. उचित जगह बनाए रखेंगे. पद प्रतिष्ठा बनाए रहेंगे. महत्वपूर्ण मामलों में जिम्मेदारीपूर्ण प्रदर्शन बनाए रखेंगे. व्यवसाय पर ध्यान देंगे.

प्रेम मैत्री- पारिवारिक चर्चाओं में उतावले न हों. रिश्तों धैर्य से कदम आगे बढ़ाएं. भावनात्मक असहजता से बचें. उतावली में निर्णय न लें. घरवालों से करीबी रखें. अतिउत्साह में न आएं. मित्रों की मदद मिलेगी. परिजनों का सहयोग रहेगा. पारिवारिक रिश्तों पर ध्यान देंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- संबंधों पर ध्यान बढ़ाएं. मनोबल ऊंचा रखें. करीबी मददगार रहेंगे. स्वास्थ्य जांच नियमित रखें. खानपान सामान्य रहेगा. रक्तचाप की जांच कराएं.

शुभ अंक : 3, 6 और 8

शुभ रंग : पीतांबरी

आज का उपाय : संकटमोचक हनुमानजी की पूजा वंदना करें. न्यायदेव शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. तेल तिलहन व काली वस्तुओं का दान बढ़ाएं. बड़ा सोचें.

---- समाप्त ----