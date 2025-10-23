आज 23 अक्टूबर 2025 धनु राशिफल: धनु राशि वाले धन संपत्ति में पाएंगे वृद्धि, कामकाज में अच्छा प्रदर्शन करेंगे

धनु - मित्रों के साथ यादगार समय बिताएंगे. शुभचिंतकों व परिचितों से तालमेल रहेगा. आधुनिक गतिविधियों पर ध्यान देंगे. नवीन स्त्रोतों से आय बढ़ेगी. प्रबंधन के विषयों में स्थायित्व आएगा. प्रयासों में आगे रहेंगे. जरूरी कार्य संवार पाएंगे. अनुशासन उत्साह बढ़ाएंगे. सौदे समझौते पक्ष में बनेंगे. उन्नति के अवसर रहेंगे. प्रलोभन में आने से बचेंगे. न्यायिक मामले पक्ष में बनेंगे. उद्योग वाणिज्य के विषय गति लेंगे. स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का भाव रखेंगे. करियर में तेजी बनाए रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- विभिन्न मामलों में करीबियों से सूचना प्राप्त होगी. आर्थिक गतिविधियों में आत्मविश्वास रखेंगे. तेजी से आगे बढ़ेंगे. लाभ का प्रतिशत अच्छा रहेगा. पेशेवर निसंकोच आगे बढ़ेंगे. साहसिक गतिविधियों से जुड़ेंगे.

धन संपत्ति- औद्योगिक लाभ का स्तर बेहतर रहेता. कामकाज में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. उद्योग व्यापार में फोकस बनाए रखेंगे. करीबियों का सहयोग रहेगा. धन संपत्ति में वृद्धि होगी. समकक्षों की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम संबंधों में मिठास बढ़ी रहेगी. मन के मामलों में सहजता बनाए रहेंगे. परिजनों का साथ विश्वास पाएंगे. प्रियजनों से तालमेल बढ़ेगा. भावनात्मक विषयों में सुधार होगा. संबंधों में सहजता बढ़ाएंगे. घर में शुभता का संचार रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- लक्ष्य पर नजर बनाए रखेंगे. खानपान में आकर्षक रहेगा. लापरवाही से बचेंगे. स्वास्थ्य संवरेगा. प्रस्ताव मिलेंगे.

शुभ अंक: 3 6 9

शुभ रंग: गहरा लाल

आज का उपाय: भगवान श्रीहरि विष्णु और माता महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान व प्रयोग करें. बंधुत्व बढ़ाएं. लोभ में न आएं.

