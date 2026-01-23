scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 23 जनवरी 2026 धनु राशिफल: .विनम्रता बनाए रहें, सुखद सूचनाएं आगे बढ़ाएंगे

Aaj ka Dhanu Rashifal 23 January 2026, Sagittarius Horoscope Today:  वाणिज्यिक कार्य गति पाएंगे.विस्तार संबंधी विषयों को पहल बनी रहेगी.आर्थिक जिम्मेदारियो को बखूबी निभाएंगे.कार्य विस्तार उमीद के अनुरूप रहेगा

Advertisement
X
sagittarius horoscope
sagittarius horoscope

धनु - वाणिज्यिक पक्ष मजबूत बना रहेगा.विविधि मामलों में उत्तम स्थिति रहेगी.तात्कालिक लक्ष्य पूरे करेंगे.संपर्क संवाद बढ़ेगा.कारोबारी यात्रा हो सकती है.वाद संवाद पर जोर रहेगा.आलस्य का त्याग करेंगे.व्यर्थ चर्चाओं से बचें.कामकाजी स्थिति संवरेगी.साहस पराक्रम से सभी प्रभावित होंगे.सभी सहयोगी बने रहेंगे.आशंकाओं से मुक्त रहें.सामाजिक कार्योंं में रुचि लेंगे.संपर्क संवाद के प्रयास पक्ष में बनेंगे.सभी से सामंजस्य बनाए रखेंगे.प्रेम स्नेह के मामले बल पाएंगे.

नौकरी व्यवसाय-  वाणिज्यिक कार्य गति पाएंगे.विस्तार संबंधी विषयों को पहल बनी रहेगी.आर्थिक जिम्मेदारियो को बखूबी निभाएंगे.कार्य विस्तार उमीद के अनुरूप रहेगा.पेशेवर यात्रा हो सकती है.लक्ष्यों को पूरा करेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा.कार्य व्यवसाय पर फोकस बनाए रखेंगे.कारोबारी संबंधों का लाभ उठाएंगे.आर्थिक क्षेत्र में अपेक्षित सफलता पाएंगे.लाभ बेहतर बना रहेगा.शुभ सूचनाएं मिलेंगी.साहस से कार्य करेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

धनु: भाई-बहन से मतभेद ना बढ़ने दें, काम में सफलता मिलेगी
धनु राशि वाले अनुभव का मिलेगा लाभ, अतिथि का आदर सत्कार करेंगे
विस्तार योजनाओं को गति देंगे, करियर व्यवसाय का दायरा बड़ा होगा
धन प्राप्ति के मार्ग में आ रही रुकावटें दूर होंगी, व्यापार में लाभ की स्थिति रहेगी
धनु राशि वाले सहयोगियों का पाएंगे साथ, परिवार का माहौल हो सकता है कलहपूर्ण

प्रेम मैत्री- प्रेम संबंधों में बेहतर स्थिति रहेगी.रिश्तों में संवार बनी रहेगी.अतिथि का सत्कार करेंगे.भावनात्मकता बल पाएगी.रिश्तों में सहजता संतुलन रखेंगे.मन के मामले अनुकूल रहेंगे.प्रिय से भेंट होगी.सहज चर्चाओं में शामिल होंगे.विनम्रता बनाए रहें.सुखद सूचनाएं आगे बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- विविध प्रयासों में सक्रियता रहेंगे.स्वास्थ्य सहज रहेगा.व्यक्तित्व एवं मनोबल बल पाएगा.कार्यगति तेज व भव्यता बनाए रखेंगे.समय प्रबंधन संवारें.
शुभ अंक : 3 6 7

शुभ रंग : क्रीम कलर

आज का उपाय : देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें.ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें.श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं.मिष्ठान्न बांटें.प्रवचन सुनें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement