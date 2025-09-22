scorecardresearch
 

आज 22 सितंबर 2025 धनु राशिफल: नवरात्र के पहले दिन धनु राशि वालों को होगा आर्थिक लाभ, जानिए कैसा रहेगा आज का दिन

Aaj ka Dhanu Rashifal 22 September 2025, Sagittarius Horoscope Today: लंबित धन प्राप्त होगा. पेशेवरता बनी रहेगी. करियर कारोबार में फोकस रखेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव रखेंगे. चहुंओर श्रेष्ठ प्रदर्शन बनाए रखेंगे. विविध प्रयास बल पाएंगे.

धनु - नीति नियम के अनुसार कार्य करते रहेंगे. प्रबंधकीय एवं पैतृक पक्ष संवार पर रहेगा. वाणिज्यिक लाभ बढ़ाने में सफल होंगे. धनधान्य में संग्रह संरक्षण बना रहेगा. कला कौशल से सभी प्रभावित होंगे. शुभ सूचनाएं मिलेंगी. कार्यविस्तार की संभावनाए बढ़ेंगी. विविध स्त्रोत निर्मित होंगे. लंबित धन प्राप्त होगा. पेशेवरता बनी रहेगी. करियर कारोबार में फोकस रखेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव रखेंगे. चहुंओर श्रेष्ठ प्रदर्शन बनाए रखेंगे. विविध प्रयास बल पाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर कारोबार उम्दा बना रहगा. लाभ प्रतिशत में बढ़त बनाए रखेंगे. वाणिज्य व्यापार पर फोकस रहेगा. अधिकारियों से मुलाकात होगी. प्रशासन के कार्या में तेजी आएगी. कामकाजी असहजताएं स्वतः दूर होंगी.

धन संपत्ति- सबका भरोसा जीतेंगे. आर्थिक गतिरोध दूर होंगे. शासकीय मामले पक्ष में रहेंगे. सहयोग संवाद बढ़ाएंगे. महत्वपूर्ण चर्चाओं में शामिल होंगे. पद प्रतिष्ठा कों बल मिलेगा. प्रतिस्पर्धा में निसंकोच रहेंगे. लाभ बढ़त पर रहेंगे.

प्रेम मैत्री- संबंधों को संवारने की कोशिश होगी. रिश्तों पर जोर देंगे. संरक्षण का भाव बढ़ेगा. सभी के प्रति आदरभाव रखेंगे. वरिष्ठ जन प्रभावित होंगे. परस्पर भरोसा बढ़ेगा. भावनात्मकता पर नियंत्रण रखेंगे. मन के मामलों में सुधार होगा. सहयोग की भावना बढ़ेगी. निजी विषयों में सफलता मिलेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- बड़़प्पन रखेंगे. लक्ष्योन्मुख रहेंगे. श्रेष्ठ कार्य बनेंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. स्वास्थ्य संवार पर रहेगा. व्यक्तित्व बल पाएगा. मनोबल ऊंचा होगा.

शुभ अंक : 3 7 और 9

शुभ रंग : भगवा

आज का उपाय : नवरात्रि के प्रथम दिवस देवी के बालरूप मां शैलपुत्री की पूजा वंदना करें. व्रत संकल्प बढ़ाएं. मीठे रसीले पदार्थां का वितरण करें. सहयोग की भावना रखें.

