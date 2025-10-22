आज 22 अक्टूबर 2025 धनु राशिफल: गोवर्धन पूजा आज, धनु राशि वालों का बढ़ेगा लाभ प्रतिशत, कारोबारी प्रयास पक्ष में बनेंगे

धनु - शुभता का स्तर बढ़ा हुआ रहेगा. लाभ का प्रतिशत अपेक्षित रहेगा. पेशेवर प्रयास उम्मीद से बेहतर रहेंगे. आर्थिक वाणिज्यिक कार्यों में मित्रवर्ग सहयोगी रहेगा. सूझबूझ से काम लेंगे. साख प्रभाव बना रहेगा. विविध प्रयास गति लेंगे. करीबियों का सहयोग पाएंगे. आर्थिक क्षेत्रों में उचित स्थिति बनाए रखेंगे. पेशेवरों व जिम्मेदारों से भेंटवार्ता बढ़ाएंगे. लाभ संवार पर बनाए रखेंगे. महत्वपूर्ण मामलों में गति आएगी. प्रबंधन में प्रभाव बढ़ाएंगे. चहुंओर प्रभावी प्रदर्शन करेंगे.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर सहयोगी होंगे. जोखिम नहीं उठाएंगे. विविध कार्यों में पहल बनी रहेगी. बहुमुखी विकास पर बल होगा. भेंटवार्ता में उत्साह दिखाएंगे. विविध उपलब्धियों को प्राप्त करेंगे. बड़ों का सानिध्य रखेंगे.

धन संपत्ति- पद प्रतिष्ठा और प्रभाव में वृद्धि बनी रहेगी. साझा भावना बनाए रखेंगे. कारोबारी प्रयास पक्ष में बनेंगे. वित्त प्रबंधन को बल मिलेगा. अधिकारियों का समर्थन बना रहेगा. भेंटवार्ता सफल होगी. लंबित मामलों में गति आएगी.

प्रेम मैत्री- मन की बात को कहने मे सहज रहेंगे. प्रेम स्नेह के मामलों में हर्ष आनंद ब़ढ़ेगा. संबंधों में निसंकोच रहेंगे. प्रेम स्नेह के मामले बल पाएंगे. रिश्ते मधुर बने रहेंगे. गरिमा गोपनीयता का ध्यान रखेंगे. स्वजनों के हित साधेंगे. अपनों को सुखद सरप्राइज दे सकते हैं.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. जीवनशैली संवरेगी. उत्साह मनोबल रहेगा. व्यक्तिगत उपलब्धि बढ़ेगी. सहयोग की भावना रखेंगे.

शुभ अंक : 1 2 और 3



शुभ रंग : आंवला समान

आज आज का उपाय : भगवान गोवर्धन और गणेशजी की पूजा वंदना करें. व्रत संकल्प बनाए रखें. हरी वस्तुओं का दान करें. जल्दी उठें.

---- समाप्त ----