आज 22 नवंबर 2025 धनु राशिफल: अफवाह में न आएं, नीति नियम पर जोर दें

Aaj ka Dhanu Rashifal 22 November 2025, Sagittarius Horoscope Today: निवेश बढ़ा रहेगा. न्यायिक प्रयासों में गति आएगी. लोभ लालच में नहीं आएं. सुनी बातों अनदेखा करें. अफवाह में न आएं. नीति नियम पर जोर दें. विरोधी सक्रियता दिखा सकते हैं.

धनु - आसपास का वातावरण में उत्तरोत्तर सुधार बना रहेगा. आवश्यक मामलों में जल्दबाजी न दिखाएं. रिश्तों को बेहतर बनाए रखेंगे. दान धर्म को महत्व देंगे. अपनों के लिए हरसंभव कोशिश करेंगे. आर्थिक मामलों में सामान्य रहेंगे. प्रतिस्पर्धा में धैर्य रखेंगे. प्रबंधन बेहतर रहेगा. विस्तार के प्रयास रहेंगे. निवेश योजनाओं पर फोकस रखेंगे. वरिष्ठों का साथ मिलेगा. खर्च पर नियंत्रण रहेगा. वाणिज्यिक विषयों में सजग रहेंगे. बड़प्पन बनाए रखें. नियमों का पालन करें.

नौकरी व्यवसाय- निर्णय लेने में अन्य लोगों की राय को महत्व देंगे. पेशेवर मामलों में सजग रहेंगे. करियर व्यापार में बहकावे में नहीं आएंगे. योजनाओं में गति बनाए रखेंगे. गतिविधियों में सजगता रखेंगे. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक मामलों में बजट बढ़ा हुआ रहेगा. निवेश बढ़ा रहेगा. न्यायिक प्रयासों में गति आएगी. लोभ लालच में नहीं आएं. सुनी बातों अनदेखा करें. अफवाह में न आएं. नीति नियम पर जोर दें. विरोधी सक्रियता दिखा सकते हैं.

प्रेम मैत्री- जिद व दिखावे में न आएं. आवश्यक सूचना मिल सकती है. मन की बात कहने में धीरज रखें. करीबी सहयोगी होंगे. अपनों की खुशी बढ़ाएंगे. मित्रों के साथ समय बिताएंगे. सामंजस्य बनाए रहेंगे. संबंधियों से भेंट होगी. भेंटवार्ता में धैर्य रखें. वाणी व्यवहार में विनम्र रहेंगे. स्पष्टता बढ़ाएं.
 
स्वास्थ्य मनोबल- रहन सहन सहज रहेगा. उत्साह से कार्य करेंगे. सेहत अच्छी रहेगी. कार्यगति संवार पाएगी. आत्मविश्वास से भरे रहेंगे. उत्साह मनोबल ऊंचा रखेंगे.

शुभ अंक: 3 6 और 8

शुभ रंग: पीतांबरी

आज का उपाय: बजरंगबली हनुमानजी के दर्शन करें. शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. काली एवं तैलीय वस्तुओं का दान करें. अनुशासन रखें. 

