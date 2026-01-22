scorecardresearch
 
आज 22 जनवरी 2026 धनु राशिफल: धनु राशि वाले अनुभव का मिलेगा लाभ, अतिथि का आदर सत्कार करेंगे

Aaj ka Dhanu Rashifal 22 January 2026, Sagittarius Horoscope Today: कार्यक्षेत्र का विस्तार होगा. जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे. भेंटवार्ता असरदार रहेगी. करियर कारोबार में इच्छित परिणाम बनेंगे. कला प्रदर्शन के अवसर रहेंगे.

sagittarius horoscope
धनु - लोगों से महत्वपूर्ण चर्चाएं आगे बढ़ाएंगे. साहसिक गतिविधियों में पहल बनाए रखेंगे. पेशेवरता और पराक्रम से सभी प्रभावित होंगे. सामाजिक विषयों में सक्रियता रखेंगे. अनुभव का लाभ मिलेगा. तेजी बनाए रखेंगे. यात्रा की संभावना बनी रहेगी. फोकस रखेंगे. और सद्वयवहार बनाए रखेंगे. प्रेम स्नेह के मामले बल पाएंगे. तात्कालिक लक्ष्य पूरे करेंगे. पारिवारिक मामलों में रुचि लेंगे. कारोबारी यात्रा हो सकती है. सभी से सामंजस्य बनाए रखेंगे. सामाजिक स्तर पर बेहतर प्रदर्शन रहेगा. व्यर्थ सूचनाओं से बचें.

नौकरी व्यवसाय- वाणिज्यिक विषयों में दखल बढ़ाएंगे. कार्यक्षेत्र का विस्तार होगा. जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे. भेंटवार्ता असरदार रहेगी. करियर कारोबार में इच्छित परिणाम बनेंगे. कला प्रदर्शन के अवसर रहेंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय लाभ संवारेंगे. सहकारिता को बढ़ावा देंगे. कामकाजी संबंधों को भुनाएंगे. कार्यविस्तार उमीद के अनुरूप रहेगा. कारोबारी यात्रा हो सकती है. मामले लंबित रखने से बचें. जोखिम न लें.

प्रेम मैत्री- अपनों को साथ लेकर चलेंगे. अतिथि का आदर सत्कार करेंगे. भावनात्मकता बल पाएगी. रिश्तों में सहजता संतुलन रखेंगे. मन के मामले अनुकूल रहेंगे. प्रिय से भेंट होगी. सहज चर्चाओं में शामिल होंगे. संपर्क पर जोर होगा. प्रेम संबंधों में शुभता रहेगी. सभी से सामंजस्य रखें.

स्वास्थ्य मनोबल- संपर्क संचार मजबूत होगा. विविध प्रयासों में गति आएगी. भव्यता बनाए रखेंगे. समय प्रबंधन संवारें. स्वास्थ्य देखें. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. मनोबल ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक : 3, 6 और 9

शुभ रंग : हल्दी समान

आज का उपाय : जगत के स्वामी पालनहार श्रीहरि विष्णु और मां महालक्ष्मी की पूजा करें. लाल पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें. कथा प्रवचन सुनें.

