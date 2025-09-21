scorecardresearch
 

Feedback

आज 21 सितंबर 2025 धनु राशिफल: सूर्य ग्रहण पर अच्छे लाभ की संभावना है, स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएं

Aaj ka Dhanu Rashifal 21 September 2025, Sagittarius Horoscope Today: धर्म कार्यों में रुचि लेंगे.मनोरंजक यात्रा हो सकती है.सुखद यात्रा पर जा सकते हैं.पुण्य लाभ बढे़गा.अनुशासन और निंरतरता पर ध्यान देंगे.

Advertisement
X
sagittarius horoscope
sagittarius horoscope

धनु - भाग्य की सकारात्मकता का लाभ मिलेगा.अधिकांश कामकाजी मामले संवार पाएंगे.लाभ प्रतिशत ऊंचा बना रहेगा.कार्यव्यवस्था के सुधार में रुचि रहेगी.आस्था एवं अध्यात्म बढ़ाएंगे.बंधुजनों से तालमेल रहेगा.अनुभवियों से सलाह लेंगे.जोखिमपूर्ण कार्यों से बचेंगे.अनुशासन और निंरतरता पर ध्यान देंगे.व्यक्तिगत गतिविधियां बढें़गी.कार्यव्यवस्था पर भरोसा बढ़ेगा.धर्म कार्यों में रुचि लेंगे.मनोरंजक यात्रा हो सकती है.चर्चा संवाद अच्छा रहेगा.सुखद यात्रा पर जा सकते हैं.पुण्य लाभ बढे़गा.

नौकरी व्यवसाय- कार्य व्यापार में नवीन प्रयासों को गति देंगे.उचित अवसर पर कदम आगे बढ़ाएंगे.वाणिज्यिक मामलों में प्रभावी रहेंगे.अवरोध स्वतः दूर होंगे.कामकाजी परिस्थिति संवरेगी.स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे.

धन संपत्ति- दीर्घकालिक लक्ष्य पाएंगे.योजनाएं लाभप्रद रहेंगी.सकारात्मक परिणाम उत्साहित रखेंगे.टीम वर्क बढ़ाएंगे.सहज संपर्कां का फायदा मिलेगा.अनुबंधों में तेजी लाएंगे.अच्छे लाभ की संभावना है.

सम्बंधित ख़बरें

धनु: धन लाभ के रास्ते खुलेंगे, अपने काम को बढ़ाने का समय है 
वाणिज्यिक मामले सधेंगे, नियम पालन करेंगे 
धनु: आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, जीवनसाथी से सुख मिलेगा 
धनु राशि वालों का आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, जानिए कैसा रहेगा आज का दिन 
धनु: यात्रा से बचना होगा, आज सावधान रहने का दिन है 

प्रेम मैत्री- प्रियजनों से भेंट मुलाकात में वृद्धि होगी.जिम्मेदारों संग समय बिताएंगे.परिवार वालों के लिए प्रयासरत रहेंगे.निजी संबंधों पर भरोसा बढ़ेगा.वाणी व्यवहार में सकारात्मक रहेंगे.विनम्रता बनाए रखेंगे.शुभ सूचना मिलेगी.मित्रों संग सुखद पलों को साझा करेंगे.उमंग उत्साह बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे.तार्किकता पर जोर होगा.शिक्षा में रुचि लेंगे.व्यक्तिगत संबंध बेहतर रहेंगे.सहयोग सामंजस्य रखेंगे.स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा.

शुभ अंक : 1 3 और 9

शुभ रंग : केशरिया

आज का उपाय : सर्वपितृ मोक्ष के लिए पूर्वजों का विधिवत् तर्पण करें.भगवान सूर्यदेव को अर्घ्यं दें.सूखे मेवों का प्रसाद बांटें.बड़ा सोचें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement