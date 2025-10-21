आज 21 अक्टूबर 2025 धनु राशिफल: अवसरों को भुनाएंगे, कार्य कुशलता बढ़ेगी

धनु - आर्थिक समृद्धि के अवसर बढ़ेंगे. उन्नति पथ पर अग्रसर रहेंगे. तेजी बनी हगी. निसंकोच आगे बढेंगे. विस्तार की सोच रखेंगे. शुभ सूचना प्राप्त होगी. विविध कार्योंं में बड़प्पन रखेंगे. मामले लंबित रह सकते हैं. पेशवर मामलों में शुभता बनी रहेगी. प्रियजनों के साथ यादगार पल बिताएंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. सूझबूझ और समन्वय से काम लेंगे. दूरदर्शिता बनाए रखेंगे. प्रबंधकीय सकारात्मकता बढ़ेगी. परीक्षा प्रतिस्पर्धा में प्रभावी रहेंगे. स्पर्धा में अच्छा करेंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर व्यापार में विस्तार योजनाएं गति लेंगी. सूझबूझ से काम लेंगे. आधुनिक सोच से आगे बढ़ेंगे. लक्ष्य के प्रति समर्पण बढ़ाएंगे. अवसरों को भुनाएंगे. कार्य कुशलता बढ़ेगी. विभिन्न मामलों में प्रभावी रहेंगे.

धन संपत्ति- कार्यक्षेत्र में लाभ का प्रतिशत बढ़ाएंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. कारोबार पर नियंत्रण बढ़ाने की कोशिश रहेगी. आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा. प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. रचनात्मक कार्यों पर जोर रखेंगे.

प्रेम मैत्री- मित्रों व शुभचिंतकों से भेंट होगी. आकर्षक प्रस्ताव पाएंगे. रिश्तों में सामंजस्य रहेगा. अपनों का साथ समर्थन पाएंगे. संबंधों में सकारात्मकता बढ़ेगी. प्रियजनों के साथ भ्रमण पर जाएंगे. प्रदर्शन प्रभावपूर्ण बना रहेगा. चर्चा संवाद के अवसर बनेंगे. निजी मामलों में धैर्य रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- खानपान में भव्यता बनाए रखेंगे. बुद्धिबल बढ़ेगा. स्वास्थ्य संवरेगा. व्यक्तित्व संवार पाएगा. व्यवहार में बेहतर रहेंगे. करीबियों से खुशी बांटेंगे.

शुभ अंक : 3 और 9

शुभ रंग : सनराइज

आज का उपाय : भगवान श्रीगणेश और धनधान्य की देवी महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. घर में सब ओर दीपक लगाएं. मिष्ठान्न बांटें. फोकस रखें.

