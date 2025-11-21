आज 21 नवंबर 2025 धनु राशिफल: लेन-देन स्पष्टता रखें, लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएं

धनु- रिश्तों में सुधार बना रहेगा. विदेश से संबंधित विषयों में शुभ सूचना मिल सकती है. निवेश में वृद्धि होगी. तैयारी और सूझबूझ से आगे बढ़ें. खर्च पर नियंत्रण रखें. यात्रा संभव है. स्वास्थ्य के प्रति सजगता बनाए रहें. आपसी सहयोग की भावना रखें. अनुशासन अनुपालन अपनाएं. महत्वपूर्ण मामलों में सतर्कता बढ़ाएंगे. बजट को महत्व देंगे. दान धर्म में रुचि रहेगी. पद प्रतिष्ठा बनी रहेगी. रिश्तों में सहजता बढ़ाएंगे. अनजान से सावधान रहें. लेन देन में धैर्य दिखाएं.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर पक्ष मिश्रित परिणाम बनाए रखेगा. किसी भी मामले में उतावली न दिखाएं. अफवाहों पर ध्यान न दें. विपक्षियों से सावधान रहें. लेनदेन स्पष्टता रखें. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएं.

धन संपत्ति- बजट पर नियंत्रण बनाए रखें. ठगी की आशंका है. व्यावसायिक लाभ प्रभावित रह सकता है. विस्तार कार्य पर फोकस रहेगा. व्यवस्था पर जोर देंगे. नीति नियमों में सजग रहेंगे.

प्रेम मैत्री- संबंधों में धैर्य बनाए रखें. रिश्तों में सूझबूझ दिखाएंगे. मन के मामले प्रभावित रह सकते हैं. अवसर पर बात रखेंगे. प्रियजनों की अनदेखा नहीं करेंगे. जिम्मेदारों साथ विश्वास बना रहेगा. मित्रों से भेंट होगी. धूर्त व चालाक साथियों से बचाव बनाए रखें.

स्वास्थ्य मनोबल- प्रलोभन में न आएं. खानपान आकर्षक रहेगा. विनम्रता बढ़ाएंगे. व्यवहार प्रभावी रहेगा. आत्मविश्वास रखेंगे. व्यवस्था पर जोर देंगे. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

शुभ अंक: 3 6 और 9

शुभ रंग: क्रीम कलर

आज का उपाय: देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. दिखावे से बचें. दिनचर्या संवारें.

