scorecardresearch
 

Feedback

आज 21 नवंबर 2025 धनु राशिफल: लेन-देन स्पष्टता रखें, लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएं

Aaj ka Dhanu Rashifal 21 November 2025, Sagittarius Horoscope Today: किसी भी मामले में उतावली न दिखाएं. अफवाहों पर ध्यान न दें. विपक्षियों से सावधान रहें. लेनदेन स्पष्टता रखें. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएं.

Advertisement
X
sagittarius horoscope
sagittarius horoscope

धनु- रिश्तों में सुधार बना रहेगा. विदेश से संबंधित विषयों में शुभ सूचना मिल सकती है. निवेश में वृद्धि होगी. तैयारी और सूझबूझ से आगे बढ़ें. खर्च पर नियंत्रण रखें. यात्रा संभव है. स्वास्थ्य के प्रति सजगता बनाए रहें. आपसी सहयोग की भावना रखें. अनुशासन अनुपालन अपनाएं. महत्वपूर्ण मामलों में सतर्कता बढ़ाएंगे. बजट को महत्व देंगे. दान धर्म में रुचि रहेगी. पद प्रतिष्ठा बनी रहेगी. रिश्तों में सहजता बढ़ाएंगे. अनजान से सावधान रहें. लेन देन में धैर्य दिखाएं.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर पक्ष मिश्रित परिणाम बनाए रखेगा. किसी भी मामले में उतावली न दिखाएं. अफवाहों पर ध्यान न दें. विपक्षियों से सावधान रहें. लेनदेन स्पष्टता रखें. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएं.

धन संपत्ति- बजट पर नियंत्रण बनाए रखें. ठगी की आशंका है. व्यावसायिक लाभ प्रभावित रह सकता है. विस्तार कार्य पर फोकस रहेगा. व्यवस्था पर जोर देंगे. नीति नियमों में सजग रहेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

धनु राशि वाले पेशेवर गतिविधियों में सजग रहेंगे, चर्चा संवाद में विनम्रता बनाए रखें 
धनु: किसी से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, आज सावधान रहने का दिन है 
धनु: मित्रों की मदद से काम बनेंगे, धन प्राप्ति के मार्ग में आ रही रुकावटें दूर होंगी 
आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी, करना होगा ये एक काम 
धनधान्य की वृद्धि बनी रहेगी, सभी को साथ लेकर चलेंगे 

प्रेम मैत्री- संबंधों में धैर्य बनाए रखें. रिश्तों में सूझबूझ दिखाएंगे. मन के मामले प्रभावित रह सकते हैं. अवसर पर बात रखेंगे. प्रियजनों की अनदेखा नहीं करेंगे. जिम्मेदारों साथ विश्वास बना रहेगा. मित्रों से भेंट होगी. धूर्त व चालाक साथियों से बचाव बनाए रखें.

स्वास्थ्य मनोबल- प्रलोभन में न आएं. खानपान आकर्षक रहेगा. विनम्रता बढ़ाएंगे. व्यवहार प्रभावी रहेगा. आत्मविश्वास रखेंगे. व्यवस्था पर जोर देंगे. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

शुभ अंक: 3 6 और 9

Advertisement

शुभ रंग: क्रीम कलर

आज का उपाय: देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. दिखावे से बचें. दिनचर्या संवारें.

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement