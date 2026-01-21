आज 21 जनवरी 2026 धनु राशिफल: विस्तार योजनाओं को गति देंगे, करियर व्यवसाय का दायरा बड़ा होगा

धनु- सामाजिक प्रयासों में बेहतर बने रहेंगे. करियर व्यवसाय में अवसर भुनाएंगे. कामकाज में फोकस बढ़ा रहेगा. पेशेवरों की उम्मीद के अनुरूप परिणाम बनेंगे. व्यवहार प्रभावशाली रहेगा. जिम्मेदारों से सलाह बनाए रखेंगे. सभी ़क्षेत्रों में श्रेष्ठ प्रदर्शन बनाए रखेंगे. आत्मविश्वास को बल मिलेगा. सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे. शुभ सूचनाओं का आदान प्रदान बना रहेगा. चर्चा संवाद पर जोर बनाए रखेंगे. सहकारी मामलों पर ध्यान देंगे. भाई बंधुओं से नजदीकियां बढ़ेंगी. यात्राएं हो सकती हैं.
नौकरी व्यवसाय- कामकाज प्रभावपूर्ण बना रहेगा. कार्यविस्तार पर ध्यान देंगे. अन्य को जोड़े रखने का भाव रहेगा. वाणिज्यिक स्तर पर उच्च प्रदर्शन बनाए रखेंगे. पेशेवर यात्रा होगी. प्रयासों में सफल होंगे. सामंजस्य बढ़ाएंगे.
धन संपत्ति- अर्थ लाभ पूर्ववत् बना रहेगा. विस्तार योजनाओं को गति देंगे. करियर व्यवसाय का दायरा बड़ा होगा. लाभ एवं प्रभाव बेहतर बनाए रहेंगे. सहजता से आगे बढ़ेंगे. लाभ विस्तार बेहतर रहेगा. मनोवांछित लाभ संभव हैं.
प्रेम मैत्री- अन्य के साथ मिलकर सुख संचार को बढ़ाए रहेंगे. घर का वातावरण आनंदमय बनाए रखेंगे. संबंधों का लाभ उठाएंगे. रिश्तों पर ध्यान देंगे. भेंटवार्ता में प्रभावशाली रहेंगे. प्रियजन संग समय बिताएंगे. मित्र सहायक होंगे. अपनों से तालमेल बढ़ेगा. मेहमानों का आगमन होगा.
स्वास्थ्य मनोबल- वातावरण में अनुकूलन बना रहेगा. व्यक्तित्व बल पाएगा. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे. मनोयोग से कार्य करेंगे. स्वास्थ अच्छा रहेगा.
शुभ अंक : 1 और 3
शुभ रंग : ऐप्पल ग्रीन
आज का उपाय : सिद्धीविनायक गौरीपुत्र भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. हरी वस्तुओं का दान करें. साहस पराक्रम बढ़ाएं.