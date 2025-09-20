आज 20 सितंबर 2025 धनु राशिफल: वाणिज्यिक मामले सधेंगे, नियम पालन करेंगे

धनु - भाग्य की कृपा से चहुंओर परिणाम पक्ष में साधेंगे. संकारात्मक प्रयासों की स्थिति रहेगी. सभी से सामंजस्य से काम लेंगे. लाभ के अवसर बढेंगे. बड़े लक्ष्यों को साधेंगे. महत्वपूर्ण कार्योंं को आगे बढ़ाएं. आस्था और धर्म अध्यात्म में वृद्धि बनी रहेगी. साहस पराक्रम को बल मिलेगा. बंधु बांधवों से मदद मिलेगी. तेज सुधार के संकेत रहेंगे. कार्य अवरोध दूर होंगे. लंबी दूरी की यात्रा संभव है. लंबित योजनाओं में गति आएगी. पेशेवर मामले सधेंगे. संकल्प पूरा करें.

नौकरी व्यवसाय- व्यापार संवार पर बना रहेगा. पेशेवर अपेक्षा अच्छा करेंगे. कामकाज में शुभता रहेगी. सफलता का प्रतिशत ऊंचा होगा. वाणिज्यिक मामले सधेंगे. नियम पालन करेंगे. उद्योग व्यापार में प्रभाव बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय विषयों में सजगता रखेंगे. अनुकूलन बढ़त पर रहेगा. दीर्घकालिक योजनाएं बढ़ाएंगे. चहुंओर से शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी. लाभकारी परिस्थितियां निर्मित होंगी. श्रेष्ठ कार्योंं से जुड़ेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रभावी ढंग से पक्ष रखेंगे. प्रियजनों के संग सुखद समय बांटेंगे. सूचनाएं साझा करेंगे. संबंधों में सुधार होगा. भावनात्मक विषयों में मजबूती आएगी. जरूरी बात आत्मविश्वास से कह पाएंगे. प्रेम पक्ष संवरेगा. मेलजोल के अवसर बनेंगे. अपनों के साथ भ्रमण पर जाएंगे. आदर स्नेह बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- विविध कार्योंं को आगे बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. उत्साह मनोबल ऊंचा रहेगा. भरोसा बनाए रखेंगे. सक्रियता बनाए रहेंगे.

शुभ अंक : 5 8 और 9

शुभ रंग : पीतांबरी

आज का उपाय : पितरों को विधिवत् अर्घ्य प्रदान करें. स्मृति भोज में योग्यजनों को आमंत्रित करें. शनिदेव से जुड़ीं वस्तुओं का दान करें. ओम् शं शनैश्चराय नमः का जाप करें. भक्तिभाव रखें.

