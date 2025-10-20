scorecardresearch
 

आज 20 अक्टूबर 2025 धनु राशिफल: दिवाली पर धनु राशि वालों का बढ़ा रहेगा लाभ प्रतिशत, अपनों की खुशियों का रखेंगे ख्याल

Aaj ka Dhanu Rashifal 20 October 2025, Sagittarius Horoscope Today: पारिवारिक पक्ष संवार पाएगा. पैतृक मामलों में शुभता बढ़ेगी. कामकाज संवार पर रहेगा. प्रबंधन के कार्यों को गति देंगे. कार्यक्षेत्र में अनुकूलता का संचार बना रहेगा.

धनु - व्यवसायिक कार्यों को गति देंगे. समकक्ष सहयोगी होंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव रहेगा. सबका समर्थन बना रहेगा. वरिष्ठों और समकक्षों का साथ पाएंगे. पारिवारिक पक्ष संवार पाएगा. पैतृक मामलों में शुभता बढ़ेगी. कामकाज संवार पर रहेगा. प्रबंधन के कार्यों को गति देंगे. कार्यक्षेत्र में अनुकूलता का संचार बना रहेगा. प्रबंधन प्रशासन के कार्य सहजता से बनेंगे. अधिकारीवर्ग प्रसन्न रहेगा. मान प्रतिष्ठा को बल मिलेगा. लोगों को जोड़ने में सफल होंगे. जिम्मेदारों से नजदीकी बढ़ाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में समता व संतुलन बनाए रखेंगे. लक्ष्यों को पूरा करेंगे. योग्यता प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप रहेगा. करियर कारोबार के मामले साधेंगे. पेशेवर गतिविधियों से जुड़ेंगे. उद्योग कार्यों में गति आएगी.

धन संपत्ति- साझा व्यापार में सुधार बढ़ेगा. साख संवार में वृद्धि होगी. लंबी अवधि की योजनाएं फलेंगी. प्रशासन सहयोगी होगा. लाभ प्रतिशत बढ़ा रहेगा. आशंकाओं से मुक्त रहेंगे. प्रबंधन की जिम्मेदारियों को निभाएंगे.

प्रेम मैत्री- मन के विषयों में प्रभावित रखेंगे. रिश्तों में समन्वय रहेगा. संतुलित व्यवहार से सबका दिल जीतेंगे. निजता का सम्मान करेंगे. अपनों की खुशियों का ख्याल रखेंगे. भावनात्मक विषयों में सहजता बढ़ाएंगे. मतभेद दूर करें. चर्चा संवाद असरदार रहेंगे. मित्र सहयोगी होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सहकार का भाव रखेंगे. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. संवेदनशील रहेंगे. योग प्राणायाम बढ़ाएंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा. नियमों का सम्मान करेंगे. सकारात्मकता बढ़ेगी.

शुभ अंक : 2 और 3

शुभ रंग : भगवा

आज का उपाय : स्वास्थ्य संवार व व्यक्तित्व श्रंगार पर बल दें. रूपचतुदर्शी के व्रत नियम का पालन बनाए रखें. सहयोग बढ़ाएं.

