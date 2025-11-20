scorecardresearch
 

आज 20 नवंबर 2025 धनु राशिफल: धनु राशि वाले पेशेवर गतिविधियों में सजग रहेंगे, चर्चा संवाद में विनम्रता बनाए रखें

Aaj ka Dhanu Rashifal 20 November 2025, Sagittarius Horoscope Today: लेनदेन में धैर्य बनाए रखें. व्यक्तिगत संबंधों में विनम्रता रखें. जल्दबाजी अहंकार से बचें. परिजनों का साथ सहयोग पाएंगे. विदेश के कार्यों को बेहतर बनाए रखेंगे.

sagittarius horoscope

धनु - बजट से अधिक खर्च करने की स्थिति से बचें. आवश्यक कार्यों में योजनानुसार आगे बढ़ें. रिश्तेदारों से संबंध सहज बने रहेंगे. लेनदेन में धैर्य बनाए रखें. व्यक्तिगत संबंधों में विनम्रता रखें. जल्दबाजी अहंकार से बचें. परिजनों का साथ सहयोग पाएंगे. विदेश के कार्यों को बेहतर बनाए रखेंगे. जिम्मेदारी को निभाने में आगे रहेंगे. कामकाज में सतर्कता बढ़ाएंगे. न्यायिक विषय गति लेंगे. लेनदेन में सतर्क रहें. उधार से बचें. कार्य समय पर पूरा करें. बजट पर नियंत्रण रखें.

नौकरी व्यवसाय- करियर व्यापार में नियमितता व निरंतरता बनाए रखें. कामकाजी स्थिति में दबाव अनुभव हो सकता है. व्यवसाय सामान्य प्रभाव का रहेगा. पेशेवर गतिविधियों में सजग रहेंगे. दिखावे से बचें.

धन संपत्ति- सफेदपोश ठगों से दूरी रखें. निवेश के प्रयास बढ़ाएंगे. दिखावे से बचें. भेंट संवाद को मजबूती मिलेगी. आर्थिक लक्ष्य सामान्य रहेंगे. उधार पर अंकुश रखेंगे. स्मार्ट डिले की नीति अपनाएंगे.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक पक्ष संतुलित बना रहेगा. चर्चा संवाद में विनम्रता बनाए रखें. भावनात्मक प्रदर्शन पर अंकुश रखें. अपनों को मूल्यवान भेंट दे सकते हैं. रिश्तों का सम्मान करें. विपक्ष सक्रियता दिखा सकता है. स्पष्टता बनाए रखेंगे. संबंध सहज रहेंगे. अतार्किक बातों पर प्रतिक्रिया से बचें.

स्वास्थ्य मनोबल- सहजता बनाए रखें. मितव्यता पर जोर दें. पहल से बचें. परिस्थितियों पर नियंत्रण बढ़ाएं. स्वास्थ्य सामान्य बना रहेगा. मनोबल ऊंचा रखें.

शुभ अंक : 1 2 3

शुभ रंग : स्वर्णिम

आज का उपाय : भगवान विष्णु और देवी मां महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. विनम्र रहें.

